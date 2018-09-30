Kanye West adını değiştirdi: Ben artık ‘Ye’yim
Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West adını 'Ye' olarak değiştirdi. Ünlü şarkıcı adının anlamını da açıkladı.
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1Reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın eşi, Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West adını değiştirdi.
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Adını "Ye" olarak değiştiren 41 yaşındaki şarkıcı, Twitter mesajında, "Resmi olarak Kanye West olarak bilinen ben artık Ye'yim" dedi.
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Yeni albümünü çıkardığı Haziran'dan beri bu isimle anılmaya başlanan West, değişikliği yeni albümü Yandhi'yi tanıtacağı televizyon programından önce duyurdu. Ancak şarkıcı "duygusal nedenlerle" son anda programa çıkmadı.
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Bir süredir 'Ye" labakıyla anılan West, daha önce lakabının anlamını açıklarken, “Bu bence İncil'de en sık geçen kelime, 'Sen' demek” ifadesini kullanmıştı.
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Kanye West Ye isminin kendisi için dini açıdan önemi olduğunu söyleyerek, "Ye, bence İncil'de en sık geçen kelime. Ye, sen demek. Ben siz'im. Ben biz'im. Yani biziz. Ye iyinin, kötünün, kafa karışıklığının her şeyin yasıması. Albüm de daha çok bizim yansımamız" demişti.
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Puff Daddy, P. Diddy ya da Diddy adlarıyla bilinen Sean Combs, adını 'Love' ya da 'Brother Love' olarak değiştirdiğini açıklamıştı.
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7Beyonce’nin rap şarkıcısı eşi Jay Z de adının yazılışını 'JAY-Z' olarak değiştirmişti.