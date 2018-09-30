Kanye West adını değiştirdi: Ben artık ‘Ye’yim

Kanye West Ye isminin kendisi için dini açıdan önemi olduğunu söyleyerek, "Ye, bence İncil'de en sık geçen kelime. Ye, sen demek. Ben siz'im. Ben biz'im. Yani biziz. Ye iyinin, kötünün, kafa karışıklığının her şeyin yasıması. Albüm de daha çok bizim yansımamız" demişti.