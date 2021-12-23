Kanye West basketbol maçında

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 09:56
Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, arkadaşlarıyla basketbol maçı izlerken görüntülendi.
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan 44 yaşındaki dört çocuk babası şarkıcı, sahibi olduğu Donda Akademi’nin basketbol maçındaydı.
California eyaletinin Whittier şehrinde yer alan akademide oynanan maçta West’in yanında rap’çi arkadaşları French Montana ve O.T. Genasis de yer aldı.
Her üç şarkıcının da Kardashian Ailesi ile bağlantısı var. Bilindiği üzere Kanye West, Kim Kardashian ile evlendi; French Montana, Khloe Kardashian ile 2013’te başlayan ilişkisini 2014’te bitirdi; O.T. Genasis de Khloe Kardashian’ın en yakın arkadaşı olan Malika Haqq ile birlikteliğinden 21 aylık Ace adında bir erkek çocuğu sahibi.
Basketbol maçını en önden seyreden ünlü şarkıcılara hayranları büyük ilgi gösterdi.
Soyunma odasına da giren West, hayranlarının selfie isteğini de geri çevirmedi.
İşte Kanye West’in basketbol keyfinden yansıyanlar...