Kanye West basketbol maçında

Her üç şarkıcının da Kardashian Ailesi ile bağlantısı var. Bilindiği üzere Kanye West, Kim Kardashian ile evlendi; French Montana, Khloe Kardashian ile 2013’te başlayan ilişkisini 2014’te bitirdi; O.T. Genasis de Khloe Kardashian’ın en yakın arkadaşı olan Malika Haqq ile birlikteliğinden 21 aylık Ace adında bir erkek çocuğu sahibi.