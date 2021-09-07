Kanye West ev eşyası satmaya başlayacak

West’in boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kim Kardashian da ev ürünleri satmak için “KKW Home” markasını tescillendirmek için geçen yıl başvuruda bulunmuştu. Skims markasının kurucusu olan 40 yaşındaki Kardashian, halihazırda vücut şekillendirici korse, güzellik ürünleri ve parfüm satışı yapıyor. Eski eşler, ev dekorasyon ürünleri satışına başladıklarında birbirlerine rakip olacaklar.