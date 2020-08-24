Kanye West evine döndü

24.08.2020 - 08:38
Kim Kardashian ve Kanye West yeniden bir araya geldi. ABD başkanlığına aday olan 43 yaşındaki rap şarkıcısı West, 39 yaşındaki Kardashian ve dört çocuğuyla yaşadıkları Los Angeles’taki evlerine döndü. Kardashian’dan iki yıldır boşanmaya çalıştığını söyleyerek şaşkınlık yaratan West; çocukları North (7), Saint (4), Chicago (2) ve Psalm (1) ile kavuştu. West bir süredir Dominik’teki Wyoming çiftliğinde kalıyordu.
People dergisine konuşan bir kaynak, “Kanye West hala müzik alanında ve seçim kampanyasında çalışmakla meşgul. Hafta sonunu tüm aile bir arada Hidden Hills bölgesindeki evlerinde geçirdi” dedi.
Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin evliliği, West’in başkanlık seçimi için düzenlediği miting sonrası sarsıldı. Mitingde evliliklerine dair özel bilgileri paylaşan West, daha sonra yaptığı Twitter paylaşımlarıyla da kafaları karıştırdı.
KÜRTAJ HİKAYESİ ANLATTI
West, yaptığı ilk mitingde, eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf ederek, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” demişti.
"İKİ YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM"
Yaptığı Twitter paylaşımlarında iki yıldır Kim Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını söyleyen West, buna eşi ile rap şarkıcısı Meek Mill’in bir otelde buluşmasını gerekçe göstermişti. Ancak ikilinin Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği öğrenilmişti. Ayrıca Kardashian ile birlikte annesi Kris Jenner’ı da ırkçılıkla suçlayan West, Jenner’a gönderdiği telefon mesajlarının da ekran görüntülerini paylaşmıştı.
Temmuz ayı sonunda Kim Kardashian, çiftlikte kalan eşinin yanına giderek aralarındaki krizi çözmeye çalışmış ve ruh sağlığının iyi olmadığı düşünülen West’e yardım etmişti. Bu ziyaret esnasında çiftin otomobildeki hararetli konuşması ve Kardashian’ın ağlaması objektiflere yansımıştı.