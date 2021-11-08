Kanye West genç model Vinetria ile aşk yaşamaya başladı

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 10:40
Kim Kardashian’dan boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, 22 yaşındaki Vinetria adlı modelle ilişki yaşamaya başladı.
Mahkemeye başvurarak sadece ‘Ye’ adını alan 44 yaşındaki West, genç modelle bir basketbol maçında görüntülendi. Çiftin ilişkiye ne zaman başladığı bilinmiyor.
İkili, Cumartesi günü Donda Akademi’nin Minneapolis’teki basketbol maçında, seyirci koltuklarında görüntülendi. Vinetria ve Kanye’nin birbirlerine yakınlık gösterdikleri ileri sürüldü.
Vinetria ayrıca, ünlü şarkıcının Miami’de Drink Champs adlı podcast yayına katıldığında da yanındaydı. O programda West’e Kardashian’ın yeni ilişkisi hakkında soru sorulduğunda, “O hala benim karım” yanıtını vermişti.
Genç model ayrıca, West’in pazar günlü yaptığı dini etkinlikte de boy gösterdi ve oradan fotoğraf paylaştı.
Ünlü rap’çinin adı, mart ayında ünlü Rus model Irina Shayk ile anılmıştı. Bu ilişki söylentisinden bir ay önce Kardashian boşanma davası açmıştı. Kanrdashian ile West çifti, yedi yıllık evliliklerini bitirdi.
Kim Kardashian’ın adı da SNL adlı televizyon programının 27 yaşındaki ünlü komedyeni Pete Davidson ile anılıyor. 41 yaşındaki Kardashian ile Peterson, geçen hafta el ele görüntülendi. Kardashian’ın konuk sunucu olduğu şov programında bir araya gelen ikili, parodi gereği öpüşmüştü. Yakınları, ikilinin arkadaş olduğunu söylüyor.