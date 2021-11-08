Kanye West genç model Vinetria ile aşk yaşamaya başladı

Kim Kardashian’ın adı da SNL adlı televizyon programının 27 yaşındaki ünlü komedyeni Pete Davidson ile anılıyor. 41 yaşındaki Kardashian ile Peterson, geçen hafta el ele görüntülendi. Kardashian’ın konuk sunucu olduğu şov programında bir araya gelen ikili, parodi gereği öpüşmüştü. Yakınları, ikilinin arkadaş olduğunu söylüyor.