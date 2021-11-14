Kanye West: Genç Putin gibi biriyim

Adını resmi olarak Ye olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzettiğini söyledi.

Haberler 14.11.2021 - 13:19

Kanye West: Genç Putin gibi biriyim - 1

Kanye West (Ye) Revolt TV televizyonunun Drink Champs podcast programında, müzik sektöründeki yeri ve rolü hakkında konuştu.

Kanye West: Genç Putin gibi biriyim - 2

West “Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir’in ta kendisi olduğumu fark ettim" dedi.

Kanye West: Genç Putin gibi biriyim - 3

"Bunu ne zaman ayrımsadığımızı biliyor musunuz?" diyen West "Kültürün petrol, kültürün enerji olduğunu fark ettiğim an. Ben kültürün kralıyım, 20 yıldır öyleyim ve gelecekteki 2 bin yıl da öyle olmaya devam edeceğim” diye konuştu.  

Kanye West: Genç Putin gibi biriyim - 4

Program sırasında podcast’in sunucuları, Putin ile arasındaki bariz farklara dikkat çekseler de West’i aksine ikna edemedi.

Kanye West: Genç Putin gibi biriyim - 5


Bu, Kanye West’in Rusya lideri Putin’i, ilk gündeme getirişi değil.

Kanye West: Genç Putin gibi biriyim - 6

West geçen sene de anlaşmalı olduğu müzik şirketi ile Twitter üstünden giriştiği bir münakaşa sırasında, Putin’in, bir judo antremanında rakibini yere serdiği bir fotoğrafını paylaşıp “Birinci kural: Ye’yi dinleyin. Bu, canım bir daha tweet yazmak istemedikçe bugün yazdığım son tweet olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Kanye West: Genç Putin gibi biriyim - 7


Moda dünyasıyla sıkı ilişkileri her ne kadar iyi bilinse ve kendi de bir tasarımcı olsa da, West daha önce, Moskova’da bir Rus moda tasarımcısı ile görüştüğü için bir analist tarafından ‘Rusya casusu’ olmakla suçlanmıştı.

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