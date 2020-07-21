Kanye West: Hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz



Gözyaşları içinde ilk mitingini gerçekleştiren ünlü rapçi Kanye West, kürtaj itirafının ardından reality şov yıldızı eşi Kim Kardashian’ın bir doktor bulup kendisini ‘Nelson Mandela gibi kilitlemek’ istediğini öne sürdü. Hayatını korku filmiyle kıyaslayan West, “Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” dedi.

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21.07.2020 - 16:03

ABD Başkan adayı olan ve ilk mitinginde Kim Kardashian ile ilk çocukları North’u aldırmayı düşündüklerini açıklayarak gündeme gelen Kanye West, evlilik hayatına dair sosyal medyadan yeni açıklamalar yaptı.







Twitter hesabından bir dizi açıklama yapan West, 2017 yapımı korku-gerilim filmi Kapan’ın (Get Out) kendisi hakkında olduğunu söyledi. West, “Herkes biliyor ki film benimle ilgili” dedi.







Kim Kardashian’ın kürtaj gibi kişisel bir konuyu milyonların önünde açıkladığı için eşine kızgın olduğu iddialarını doğrulayan West, “Kim, aynı filmdeki gibi beni kilitlemek için bir doktorla birlikte Wyoming’e gelmeye çalışıyordu, çünkü dün kızımın hayatını kurtardığım için ağladım” ifadelerini kullandı.







Konuyu anlaşılmaz bir şekilde, apartheid rejimiyle mücadele eden ve senelerce cezaevinde kalan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela’ya getiren West, "Eğer onun gibi tıkılırsam hepiniz bunun neden olduğunu bileceksiniz” dedi.







Ünlü rapçinin şifreli tweetleri sosyal medyanın gündemine yerleşirken, bir süre sonra tüm mesajlar silindi.







Kanye West, Güney Carolina eyaletinin North Charleston kentinde düzenlediği ilk mitingde, kürtaj hakkındaki görüşlerini açıklarken, “Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Ben bile istedim. Az daha kızımı öldürecektim. Kızımı seviyorum” demişti.

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