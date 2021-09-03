Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti

"HAZMEDİLMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"



West, Hurricane adlı şarkısında, "İşte çok zengin gibi davranıyorum / İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim / Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum / İki çocuğun ardından hala oynuyorum / Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var..." şeklinde sözlere yer veriyor.