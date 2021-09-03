Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti

03.09.2021 - 09:53
Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Çiftin, Psalm ve Chicago adında iki çocuğu daha bulunuyor.
ŞARKI SÖZLERİYLE KENDİNİ İFADE EDİYOR
Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre, Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Amerikalı rapçi, şarkı sözlerinden birinde Kim Kardashian ile birlikte yaşadıkları Californiya'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.
EŞİNİN SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian'ın boşandıktan sonra eşi Kanye West'in soyadını kullanmaya devam edeceği iddia edilmişti. TMZ'nin haberine göre; Kim Kardashian, dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da aynı West soyadını taşıyacak.