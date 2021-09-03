Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti

Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West'in Donda albümünde yer alan Hurricane isimli şarkısıyla şimdiye kadar yanlış yaptığı her şeyi itiraf ettiği konuşuluyor. Ünlü rapçi, şarkı vesilesiyle Kardashian'ı ikinci çocuklarından sonra aldattığını itiraf etti.

03.09.2021 - 09:53

Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti - 1
Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şu sıralar kendini yeni albümü Donda'nın çalışmalarına veren West'in, Hurricane isimli şarkısının sözleriyle şimdiye kadar yanlış yaptığı her şeyi itiraf ettiği önü sürüldü.
Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti - 2
"HAZMEDİLMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

West, Hurricane adlı şarkısında, "İşte çok zengin gibi davranıyorum / İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim / Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum / İki çocuğun ardından hala oynuyorum / Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var..." şeklinde sözlere yer veriyor.
Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti - 3

Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Çiftin, Psalm ve Chicago adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti - 4

ŞARKI SÖZLERİYLE KENDİNİ İFADE EDİYOR


Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre, Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Amerikalı rapçi, şarkı sözlerinden birinde Kim Kardashian ile birlikte yaşadıkları Californiya'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.

Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti - 5
KIM'E ÖZEL ŞARKILAR

Kardashian ile dostane ilişkisini sürdüren West'in, yeni albüm tanıtımına destek olan Kardashian'a yazdığı "Sevgilim bana geri dön" benzeri şarkı sözleri, yeni albüm tanıtımlarında hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Yeni albümünde yer alan Love Unconditionally adlı şarkısının, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian ve evliliğinin bitişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştı.
Kanye West, Hurricane şarkısıyla Kim Kardashian'ı aldattığını itiraf etti - 6

EŞİNİN SOYADINI KULLANMAYA DEVAM EDECEK


Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian'ın boşandıktan sonra eşi Kanye West'in soyadını kullanmaya devam edeceği iddia edilmişti. TMZ'nin haberine göre; Kim Kardashian, dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da aynı West soyadını taşıyacak.

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