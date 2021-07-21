Kanye West iki yılın ardından Instagram'a döndü

ORTAK VELAYET İSTİYORLAR

West’in 9 Nisan’da yaptığı mahkeme başvurusuna göre, rap şarkıcısı, dört çocuğunun 40 yaşındaki eşi Kardashian ile ortak velayetini istiyor. Kardashian da West ile aynı görüşte. Zira Amerikalı yıldız da boşanma başvurusunda dört çocuğu için ortak velayet talebinde bulunmuştu.

West’in mahkemeye sunduğu taleplerinden bir diğeri de eşlerden her birinin kendilerine ait ödemelerini kendilerinin yapması ve birbirlerine eş nafakası ödememeleri gerektiği şeklindeydi. Bu, talepler de Kardashian’ın mahkemeye sunduğu beklentileriyle örtüşüyor.