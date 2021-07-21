Kanye West iki yılın ardından Instagram'a döndü

21.07.2021 - 14:04 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 14:06
Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, iki yıllık aranın ardından sosyal medya platformu Instagram’a döndü. 44 yaşındaki Amerikalı rap’çi, yeni müzik albümünün tanıtımıyla hayranlarını şaşırttı.
West’in 10’uncu albümü Donda, 23 Temmuz’da piyasaya çıkıyor.
Ünlü yıldız, paylaşımında, boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian’la birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (2) isimlerinin yazılı olduğu altın kolyelerini de gösterdi.
West, albümünün çıkışından önce, perşembe günü canlı yayınla albüm dinleme etkinliği düzenleyecek. Etkinlik Atlanta’daki Mercedes Benz Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Ünlü şarkıcı, Donda’dan önce en son albümünü 2019’da çıkarmıştı.
SEÇİM, ALBÜMÜN ÖNÜNE GEÇTİ
West, ölen annesinin adını verdiği Donda albümünü geçen yaz çıkarmayı planlıyordu, ancak aralarında ABD başkanlık seçiminin de yer aldığı bir dizi gerekçe nedeniyle albümü birden fazla defa ertelemişti.
SADECE KIM KARDASHIAN'I TAKİP EDİYOR
West’in yeniden paylaşım yapmaya başladığı Instagram sayfasında 5,6 milyon takipçisi varken, kendisi sadece Kim Kardashian’ı takip ediyor. West ile Kardashian’ın magazin basının odağında yer alan evlilikleri bitti. Ancak boşanma davası sürüyor.
ORTAK VELAYET İSTİYORLAR
West’in 9 Nisan’da yaptığı mahkeme başvurusuna göre, rap şarkıcısı, dört çocuğunun 40 yaşındaki eşi Kardashian ile ortak velayetini istiyor. Kardashian da West ile aynı görüşte. Zira Amerikalı yıldız da boşanma başvurusunda dört çocuğu için ortak velayet talebinde bulunmuştu.
West’in mahkemeye sunduğu taleplerinden bir diğeri de eşlerden her birinin kendilerine ait ödemelerini kendilerinin yapması ve birbirlerine eş nafakası ödememeleri gerektiği şeklindeydi. Bu, talepler de Kardashian’ın mahkemeye sunduğu beklentileriyle örtüşüyor.
GEREKÇE 'UZLAŞTIRILAMAZ FARKLILIKLAR'
Ayrılmalarının nedeni olarak "uzlaştırılamaz farklılıkları" gösteren West, ayrı ve paylaşılan mülklerin "yargılama veya uzlaşma sırasında kanıta göre" belirlenmesini istemişti.
Forbes dergisi, nisan ayında 1 milyar dolarlık servetiyle Kardashian’a "en zenginler listesi"nde yer vermişti. West ise 6,6 milyar dolarlık bir kişisel servete sahip. Çift, 2014 yılında İtalya’nın Floransa kentinde 2,8 milyon dolarlık düğünle evlenmişti.