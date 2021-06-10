Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi

Kim Kardashian'dan boşanmaya hazırlanan Kanye West'in Irina Shayk ile iddia edilen beraberliği belgelendi. West, yıldız modelin doğum gününü birlikte Paris'te kutladı.

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10.06.2021 - 08:15

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in (44) Irina Shayk ile birlikteliğe yelken açtığı iddiaları doğru çıktı.







Yıldız model Irina Shayk (35) ile West Paris'te romantik bir akşam yemeği yedi.







West, 44. yaşını sevgilisiyle birlikte Fransa kutladı. Çift, aşk söylentilerinin ardından Paris'te ilk kez yan yana görüntülendi.







İkili romantik kutlamanın ardından özel jetleriyle New York'a geldi. Gazetecilerden köşe bucak kaçan aşıklar havalimanında yakayı ele verdi.







West, görüntülenmemek için otomobilini uçağının yanına kadar getirtse de başarılı olamadı.







Shayk ise New York'taki evine giriş yaparken paparazzilerden yüzünü böyle gizlemeye çalıştı.

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