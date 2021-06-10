Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi

Kim Kardashian'dan boşanmaya hazırlanan Kanye West'in Irina Shayk ile iddia edilen beraberliği belgelendi. West, yıldız modelin doğum gününü birlikte Paris'te kutladı.

10.06.2021 - 08:15

Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi - 1
Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Amerikalı rapçi Kanye West'in (44) Irina Shayk ile birlikteliğe yelken açtığı iddiaları doğru çıktı.


Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi - 2
Yıldız model Irina Shayk (35) ile West Paris'te romantik bir akşam yemeği yedi.


Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi - 3
West, 44. yaşını sevgilisiyle birlikte Fransa kutladı. Çift, aşk söylentilerinin ardından Paris'te ilk kez yan yana görüntülendi.


Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi - 4
İkili romantik kutlamanın ardından özel jetleriyle New York'a geldi. Gazetecilerden köşe bucak kaçan aşıklar havalimanında yakayı ele verdi.


Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi - 5
West, görüntülenmemek için otomobilini uçağının yanına kadar getirtse de başarılı olamadı.


Kanye West ile Irina Shayk birlikteliği belgelendi - 6
Shayk ise New York'taki evine giriş yaparken paparazzilerden yüzünü böyle gizlemeye çalıştı.

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