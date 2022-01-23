Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi

Kanye West ve Julia Fox çifti, ilişkilerindeki uyumu göstermek istercesine bir örnek stilleriyle kameralar karşısına çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 23.01.2022 - 17:25

Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi - 1

Ünlü rap şarkıcısı ile oyuncu Julia Fox, yeni başlayan ilişkilerini kameralar önünde yaşamaktan çekinmiyor.

Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi - 2

44 yaşındaki şarkıcı ve 31 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarıyla son karşılaşmalarında uyumlu bir çift olduklarını göstermek istercesine bir örnek giyimleriyle dikkat çekti.

Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi - 3

İkili, Kenzo Paris Moda Haftası defilesi için baştan aşağı denim kumaştan hazırlanan kıyafetleriyle objektiflerin karşısına çıktı.

Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi - 4

Defile girişinde kamera ordusuyla karşılaşan ikiliye hem basının hem de hayranlarının ilgisi büyüktü.

Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi - 5

West büyük beden görünümlü ceket ile kalın siyah çizmeler ve eldivenlerden oluşan kombiniyle poz verirken, Fox da Madonna’dan ilham almış gibi görünen göğüs modelli ceketi ve yine denim kumaştan çizmeleriyle sevgilisinin yanındaydı.

Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi - 6

Fox, daha önce de West ile yansıyan fotoğraflarında göbeğini açıkta bırakan kısa üst ve düşük bel pantolon kombini tercih etmesiyle dikkat çekmişti.

Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi - 7

Çiftin uyumlu giyimi, akla Kanye West- çiftini getirdi. Boşanma aşamasında olan ikili, sık sık birbirleriyle uyumlu tarzlarıyla objektif karşısına geçiyordu.

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