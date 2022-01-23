Kanye West ile sevgilisi Julia Fox bir örnek giyindi

Haberler - ntv.com.tr 23.01.2022 - 17:25
Ünlü rap şarkıcısı Kanye West ile oyuncu Julia Fox, yeni başlayan ilişkilerini kameralar önünde yaşamaktan çekinmiyor.
44 yaşındaki şarkıcı ve 31 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarıyla son karşılaşmalarında uyumlu bir çift olduklarını göstermek istercesine bir örnek giyimleriyle dikkat çekti.
İkili, Kenzo Paris Moda Haftası defilesi için baştan aşağı denim kumaştan hazırlanan kıyafetleriyle objektiflerin karşısına çıktı.
Defile girişinde kamera ordusuyla karşılaşan ikiliye hem basının hem de hayranlarının ilgisi büyüktü.
West büyük beden görünümlü ceket ile kalın siyah çizmeler ve eldivenlerden oluşan kombiniyle poz verirken, Fox da Madonna’dan ilham almış gibi görünen göğüs modelli ceketi ve yine denim kumaştan çizmeleriyle sevgilisinin yanındaydı.
Fox, daha önce de West ile yansıyan fotoğraflarında göbeğini açıkta bırakan kısa üst ve düşük bel pantolon kombini tercih etmesiyle dikkat çekmişti.
Çiftin uyumlu giyimi, akla Kanye West-Kim Kardashian çiftini getirdi. Boşanma aşamasında olan ikili, sık sık birbirleriyle uyumlu tarzlarıyla objektif karşısına geçiyordu.