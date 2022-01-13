Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa

Kim Kardashian'dan ayrılan Kanye West, yeni sevgilisi Julia Fox ile ilk kez el ele ve dudak dudağa öpüşürken görüntülendi. Çift artık ilişkilerini kameraların önünde resmen ilan etmiş oldu.

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 15:41

Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa - 1

'dan ayrılan , yeni sevgilisi Julia Fox ile West Hollywood'daki Delilah adlı restorandan çıkarken görüntülendi.

Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa - 2

İlişkileri daha önce de paparazziler tarafından fotoğraflansa da ikili ilk kez ele ele görüldü.

Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa - 3

Basının yoğun ilgi gösterdiği ikili, restoran çıkışında ayrıldı. Kanye West kendi otomobiline binerken Fox, sevgilisiyle vedalaşarak gitti.

Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa - 4

İkili vedalaşırken kameraların ışıkları altında öpüştü ve sarıldı.

Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa - 5

West, hayranlarının uzattığı fotoğrafları imzalayarak otmobiline bindi ve restorandan uzaklaştı.

Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa - 6

44 yaşındaki rap şarkıcısı ile Uncut Gems filminin 31 yaşındaki oyuncusu Fox, geçtiğmiz günlerde bir grup arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları akşam yemeğinde ilk kez birlikte görüntülenmişti.

Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa - 7

Öte yandan West ile dört çocuğunun annesi Kim Kardashian arasındaki boşanma davası sürerken, 41 yaşındaki Kardashian da 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşıyor.

Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa - 8

West’in yeni sevgilisi Julia Fox da en son Peter Artemiev ile birlikteydi. Fox'un bu birliktelikten bir erkek çocuğu bulunuyor.

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