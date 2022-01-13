Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez dudak dudağa

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 15:41
Kim Kardashian'dan ayrılan Kanye West, yeni sevgilisi Julia Fox ile West Hollywood'daki Delilah adlı restorandan çıkarken görüntülendi.
İlişkileri daha önce de paparazziler tarafından fotoğraflansa da ikili ilk kez ele ele görüldü.
Basının yoğun ilgi gösterdiği ikili, restoran çıkışında ayrıldı. Kanye West kendi otomobiline binerken Fox, sevgilisiyle vedalaşarak gitti.
İkili vedalaşırken kameraların ışıkları altında öpüştü ve sarıldı.
West, hayranlarının uzattığı fotoğrafları imzalayarak otmobiline bindi ve restorandan uzaklaştı.
44 yaşındaki rap şarkıcısı ile Uncut Gems filminin 31 yaşındaki oyuncusu Fox, geçtiğmiz günlerde bir grup arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları akşam yemeğinde ilk kez birlikte görüntülenmişti.
Öte yandan West ile dört çocuğunun annesi Kim Kardashian arasındaki boşanma davası sürerken, 41 yaşındaki Kardashian da 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşıyor.
West’in yeni sevgilisi Julia Fox da en son Peter Artemiev ile birlikteydi. Fox'un bu birliktelikten bir erkek çocuğu bulunuyor.