Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı

TÜRKÇE YORUMLARI PAYLAŞTI

West’in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı, Türk takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü rap'çinin birçok Türk takipçisi, paylaşımın altına yorumlarda bulunarak, Kim Kardashian ile girdikleri çocuk tartışması hakkında görüş belirtti. Bazı kişiler, ikilinin çocuk tartışmasını sosyal medya üzerinden yapmaması gerektiğini savundu.