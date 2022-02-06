Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West, ilişkileri ile ilgili Türk takipçilerinin yorumlarını paylaştı. Amerikalı rap şarkıcısı, kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu.

Haberler 06.02.2022 - 10:08

Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı - 1

Boşanma aşamasındaki ile  arasında çocuk restleşmesi gündemde.

İkisi taşıyıcı anneden olmak üzere toplam dört çocuğu olan ikili, çocuklarıyla ilgili sosyal medyada tartışmaya girdi. 

41 yaşındaki Kardashian'ın, çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten açıklamasına, Kanye West tepki gösterdi.

Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı - 2

44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşımla, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.

Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı - 3

"KIZIMI KAÇIRDIN"

Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.

Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı - 4

TÜRKÇE YORUMLARI PAYLAŞTI

West’in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı, Türk takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü rap'çinin birçok Türk takipçisi, paylaşımın altına yorumlarda bulunarak, Kim Kardashian ile girdikleri çocuk tartışması hakkında görüş belirtti. Bazı kişiler, ikilinin çocuk tartışmasını sosyal medya üzerinden yapmaması gerektiğini savundu.

Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı - 5

Paylaşımın altındaki tartışmalar sürerken, ünlü şarkıcı, "Neden tüm yorumlarımın ilk 8 tanesi bu dilde Instagram?" açıklamasıyla Türk takipçilerinin yorumlarının fotoğraflarını paylaştı. West’in bu hareketi, Twitter’da Türkiye gündemine oturdu.

Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı - 6

İşte West'in paylaştığı Türkçe yorumlar...

Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı - 7
Kanye West Instagram hesabındaki Türkçe yorumları paylaştı - 8

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER