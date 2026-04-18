Kanye West, İstanbul'a geliyor. 100 bin kişilik konserde kendi rekorunu kıracak
18.04.2026 10:17
İHA
"Ye" ismiyle de tanınan Kanye West, Avrupa turnesine İstanbul’dan başlayacak. ABD'li rapçi, 30 Mayıs’ta İstanbul’da bu zamana kadarki en büyük konserini verecek.
24 Grammy ödüllü ABD'li rapçi Kanye West'in Avrupa turnesi için heyecanlı bekeyiş başladı. Avrupa turnesine İstanbul’dan başlayacak olan West, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek 100 bin kişilik konser ile kariyerindeki en büyük sahnesine hazırlanıyor. Organizasyonun Türkiye’ye milyonlarca dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.
Organizasyonu gerçekleştiren şirketin kurucusu Erdem Karahan, bu konserin daha önce 50-60 bin kişilik stadyumlarda hayranlarıya buluşan Kanye West'in şu ana kadar yaptığı en büyük konser olacağına dikkat çekti ve "100 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendi rekorunu kıracak. Belki de dünya rekoru kırılır. Yurt dışından 40 bin bilet satılmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye’ye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak. Ülkemize 50-100 milyon dolar arasında yan gelir bekleniyor" dedi.
150 MİLYON TL DEĞERİNDE SAHNE
30 Mayıs’ta gerçekleşecek konser için şu ana kadar 60 bin bilet satıldığı, bunun 20 binden fazlasının yurt dışından olduğu bildirildi. Talebin artmasıyla yurt dışı satışlarının 40 bine ulaşması beklenirken, organizasyonun Türkiye ekonomisine 50 ila 100 milyon dolar arasında katkı sağlaması öngörülüyor. Dev organizasyonda en az 150 milyon TL değerinde sahne, ışık ve teknik ekipman kullanılacak.
Amerika'daki SoFi Stadium’da kullanılan küre sahne sisteminin de İstanbul’a getirileceği belirtilirken, 40 tır ekipman ve yüzlerce kişilik ekiple sahne 10 gün içinde kurulacak. Konserde 360 derece ses sistemi, lazer ve dron şovları yer alacak. Yaklaşık bin dron ile yapılacak gösteri için çalışmalar sürerken, Taylor Swift konserlerinde kullanılan 100 bin ışıklı bilekliğin de dağıtılması planlanıyor.
"KANYE'NİN ŞU ANA KADAR YAPTIĞI EN BÜYÜK KONSER OLACAK"
Organizasyon şirketinin kurucusu Karahan, “Bu konser Türkiye’de çok önemli bir konumda yer alıyor. Çünkü Kanye’nin şu ana kadar yaptığı en büyük konser ve en büyük sahne olacak. Kanye West’in Avrupa turnesinin de başlangıcı olacak. Daha önce Türkiye’de Madonna’nın 55 bin biletlik bir rekoru var. Onu daha şimdiden geçtik, 60 bin bilet sattık. Yurt dışından 20 bin bilet sattık. Türkiye’nin marka değeri konserler açısından çok yükseldi” dedi.
Kanye’nin Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Karahan, “Ona özel bir aşçı gelecek. Büyük bir yıldızın ülkemizi gezmesi bizi gururlandırıp, sevindiriyor. Yurt dışından şimdiye kadar 22 bin bilet sattık ve en hızlı satış yurt dışından geliyor. Rusya, Gürcistan, İngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa başta geliyor. Fransa konserinin iptal edilmesiyle İstanbul’a talep daha da arttı. Bu nedenle yurt dışından 40 bin bilet satılmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye’ye çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Karahan sözlerine "Türkiye’de yapılan en büyük prodüksiyon olacak. Sadece sahne, ışık, lazer, dron şov ve diğer teknik unsurların maliyeti en az 150 milyon TL. Los Angeles’taki SoFi Stadium’unda kullanılan küre sahne sistemi de ülkemize gelecek. Teknik ekipmanlar bunu gösteriyor. Sürprizler ve sürpriz misafirler de olabilir, çünkü Kanye West sahnelerinde sürprizleriyle biliniyor. Sahnenin Türkiye’ye kurulmasını heyecanla bekliyoruz" diye devam etti.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Bu tür bir sahnenin daha önce hiçbir sanatçının konserinde görülmediğini söyleyen Karahan, sahne kurulumu için sadece Amerika’dan gelen 75 kişi çalışacağını bildirdi ve "Yurt dışından 40 tır ekipman gelecek. Türkiye’den ise 150 kişilik ekip ile sahne 10 gün içinde kurulacak” dedi.
Amerika’da yaşayan eski iş ortağının arayıp Kanye West'in İstanbul'a gelmek istediğini söylediğini belirten Karahan, "Ben de bu organizasyonu yapabileceğimi düşündüm. Dubai’de savaş nedeniyle yapamadık. Şu anda en güvenli yer olan İstanbul’u seçtik. Sözleşme süreci 3 ay sürdü. Meksika’ya gittim ve konseri izledim. İzledikten sonra bu şovun İstanbul’a yakışacağına karar verdim. Türkiye’ye gelmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.
Karahan, West'in İstanbul’u çok beğeneceğini ve yemeklerimizden ile misafirperverliğimizden de çok etkileneceğini düşündüğünü belirtti.