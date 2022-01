Kanye West: Kim Kardashian'ın ikinci seks kasetinin çıkmasını ben önledim

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, o dönemki erkek arkadaşı Ray J ile 2002’de bir kaset çekmiş, kaset 2007’de internete sızdırılmıştı.

Kaset skandalının patladığı dönemde Kardashian ve ailesi, kendilerini şöhrete kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı reality diziye başlamak üzereydi.

Reality show programının 2007’de yayınlanan ilk bölümünde, 41 yaşındaki Kardashian şarkıcı sevgilisiyle birlikte olduğu dönemde çektikleri yatak odası videosu hakkında konuşmuş, videoyu kendi isteğiyle çektiğini söylemişti.