Kanye West: Kim Kardashian'ın ikinci seks kasetinin çıkmasını ben önledim

44 yaşındaki Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu. West röportaj sırasında, boşanma aşamasında olduğu, dört çocuğunun annesi Kardashian hakkında, "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" sözlerini sarf etti.

Son dönemde Julia Fox ile birlikteliğiyle konuşulan West, böylece Kardashian'ın ikinci seks kasetinin ortaya çıkmasını da engellediğini ileri sürdü.