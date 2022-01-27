Kanye West: Kim Kardashian'ın ikinci seks kasetinin çıkmasını ben önledim

Haberler 27.01.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 10:59
ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, o dönemki erkek arkadaşı Ray J ile 2002’de bir kaset çekmiş, kaset 2007’de internete sızdırılmıştı.
Kaset skandalının patladığı dönemde Kardashian ve ailesi, kendilerini şöhrete kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı reality diziye başlamak üzereydi.
Reality show programının 2007’de yayınlanan ilk bölümünde, 41 yaşındaki Kardashian şarkıcı sevgilisiyle birlikte olduğu dönemde çektikleri yatak odası videosu hakkında konuşmuş, videoyu kendi isteğiyle çektiğini söylemişti.
44 yaşındaki Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu. West röportaj sırasında, boşanma aşamasında olduğu, dört çocuğunun annesi Kardashian hakkında, "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" sözlerini sarf etti.
Son dönemde Julia Fox ile birlikteliğiyle konuşulan West, böylece Kardashian'ın ikinci seks kasetinin ortaya çıkmasını da engellediğini ileri sürdü.
"O gece gittim ve Ray J'den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım" diyen West, bilgisayarı Kardashian'a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.
West, eski eşinin neden ağladığına dair fikrini de şöyle anlattı:
"Bilgisayarı gördüğünde neden ağladığını biliyor musunuz? Çünkü o bilgisayardaki görüntüler onun nasıl da kullanıldığını gözler önüne seriyordu. O görüntüler, insanların onu sevmediğinin, bir eşya olarak gördüğünün kanıtıydı."
Kardashian'ın sözcüsü ise ortada bir diz üstü bilgisayar olduğunu kabul etti ama içinde yıldızın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti. Sözcüye göre bilgisayarda yatak odası görüntüleri yoktu, fakat bunun yerine Meksika'ya giden bir uçakta çekilen görüntüler yer alıyordu.
Kardashian, geçen yıl Andy Cohen'in programına konuk olduğunda Keeping Up With The Kardashians'ın bu kadar ilgi görmesinde o görüntülerin de büyük etkisi olduğunu itiraf etmişti.
Bugünlerde komedyen Pete Davidson'la ilişki yaşayan Kardashian, geçen yıl kaset olayını tekrar gündeme getirmişti. Yıllar sonra, reality show programında bu kaset hakkında yorum yapan Kardashian, yatak odası videosu hakkında konuşmasının, durumun üstesinden gelmesine yardım ettiğini söylemişti.
Kardashian, programda, kardeşi Kourtney Kardashian’ın kendisine neden böyle bir video çekimi fikrine onay verdiğini sorması üzerine, “Çünkü azgındım ve öyle hissettim” cevabını vermişti. Bu yorum da o dönemde en az kaset kadar ses getirmişti.