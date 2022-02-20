Kanye West, Kim Kardashian'ın resmen bekar ilan edilme talebine karşı çıktı

Boşanma anlaşması görüşmeleri sürerken Kanye West, ayrı yaşadığı eşi Kim Kardashian'ın yasal olarak bekar ilan edilme talebine itiraz etti.

Independent'in haberine göre, şarkıcı çarşamba günü Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'nde yazılı beyanda bulundu. Los Angeles Times'ın elde ettiği mahkeme belgelerine göre West'in bir avukatı, çiftin resmi olarak boşanabilmesi için velayet, mülk ve mali hesaplar gibi birkaç meselenin çözülmesi gerektiğini savundu.