Kanye West, Kim Kardashian'ın resmen bekar ilan edilme talebine karşı çıktı

Haberler 20.02.2022 - 10:31
Boşanma anlaşması görüşmeleri sürerken Kanye West, ayrı yaşadığı eşi Kim Kardashian'ın yasal olarak bekar ilan edilme talebine itiraz etti.
Independent'in haberine göre, şarkıcı çarşamba günü Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'nde yazılı beyanda bulundu. Los Angeles Times'ın elde ettiği mahkeme belgelerine göre West'in bir avukatı, çiftin resmi olarak boşanabilmesi için velayet, mülk ve mali hesaplar gibi birkaç meselenin çözülmesi gerektiğini savundu.
West, 4 çocuklarını içeren velayet kararı verilene kadar Kardashian'ın gelecekteki "evlilik ayrıcalığından" feragat etmesini istedi. Rap'çi, Skims'in kurucusunun boşanmaları kesinleşmeden yeniden evlenebileceğinden endişeleniyor gibi görünüyor.
The LA Times'a göre belgede "Bu koşul olmadan evlilik hali şimdi feshedilirse, Kim de dava sonuçlanmadan yeniden evlenirse ebeveynlik ve velayetle ilgili kanıt elde etmenin önünde bir engel ortaya çıkacaktır" yazıyordu.
West, eski çiftin kurduğu fonlardan para transfer edilmeyeceğinden emin olmak da istedi. Buna karşın Kardashian'ın avukatları, çiftin tüm varlıklarını ayrı tutan evlilik sözleşmelerinin şartları göz önüne alındığında bu koşulun gereksiz olduğunu savundu.
41 yaşındaki Kardashian, 44 yaşındaki West'e Şubat 2021'de boşanma davası açmıştı.
Geçen hafta boyunca West, sosyal medyada Kardashian'dan boşanması ve Kardashian'ın Saturday Night Live oyuncusu erkek arkadaşı Pete Davidson hakkında bir dizi gönderi paylaştı. West, Instagram'daki bu gönderileri sildikten sonra çarşamba günü, ayrı yaşadığı eşine karşı eylemleri için "sorumluluğu üstlendiği" yeni bir gönderi oluşturdu. Gönderinin açıklamasında West, "Büyük harfle yazınca herkesin onlara bağırıyormuşum gibi hissettiğini öğrendim. İletişimim üzerinde çalışıyorum" yazdı.