Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi

Haberler 21.01.2022 - 16:02
Kim Kardashian'ın ile boşanma aşamasındaki Kanye West arasında sular durulmuyor. Televizyon yıldızının komedyen Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başlaması sonrası dengesiz hareketler sergileyen ve tehditkar açıklamalarda bulunan West'in yeni hamlesi bardağı taşıran son damla oldu.
44 yaşındaki rapçi, Hollywood Unlocked'a yaptığı açıklamada Kardashian'ın güvenlik ekibinin kızı North West'i görmesini engellediğini iddia etti.
West "Hiçbir şey beni çocuklarımdan alıkoyamaz.
Benimle çocuklarım arasına hiçbir güvenlik giremeyecek" dedi.
Bunun üzerine Kardashian cephesinden West'in iddialarının gerçek olmadığına dair bir açıklama geldi.
Televizyon yıldızına yakın bir kaynak "Kanye West'in o gün çocukları görmesi, alması ya da bırakması engellenmedi. Sadece eve girmesine izin verilmedi" dedi.
Aynı kaynak, Kardashian'ın mahremiyet hakkına sahip olduğunu ve ayrıldığı eşiyle arasında sağlıklı sınırlar koymaya çalıştığını söyledi ve ekledi: Artık onun izni olmadan evinin içine giremez.
Bu yaşananlardan kısa süre önce West'in gizli tutulduğu halde Chicago'nun doğum günü partisinin yerini bulmuş olması da Kim Kardashian'ın endişelerini arttırdı. Bunun üzerine televizyon yıldızının koruma ekibini yenilediği, komedyen Pete Davidson'ın da (28) kendine yeni korumalar tuttuğu açıklandı.