Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi

Kim Kardashian'ın ile boşanma aşamasındaki Kanye West arasında sular durulmuyor. Televizyon yıldızının komedyen Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başlaması sonrası dengesiz hareketler sergileyen ve tehditkar açıklamalarda bulunan West'in yeni hamlesi bardağı taşıran son damla oldu.