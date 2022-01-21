Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi

Kim Kardashian eski eşi Kanye West'in dengesiz hareketleri ve artan tehditleri sonrasında güvenlik ekibini yenileme kararı aldı.

Haberler 21.01.2022 - 16:02

Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi - 1

'ın ile boşanma aşamasındaki arasında sular durulmuyor. Televizyon yıldızının komedyen Pete Davidson ile yeni bir ilişkiye başlaması sonrası dengesiz hareketler sergileyen ve tehditkar açıklamalarda bulunan West'in yeni hamlesi bardağı taşıran son damla oldu.

Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi - 2

44 yaşındaki rapçi, Hollywood Unlocked'a yaptığı açıklamada Kardashian'ın güvenlik ekibinin kızı North West'i görmesini engellediğini iddia etti.

Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi - 3

West "Hiçbir şey beni çocuklarımdan alıkoyamaz.
Benimle çocuklarım arasına hiçbir güvenlik giremeyecek" dedi.

Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi - 4

Bunun üzerine Kardashian cephesinden West'in iddialarının gerçek olmadığına dair bir açıklama geldi.

Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi - 5

Televizyon yıldızına yakın bir kaynak "Kanye West'in o gün çocukları görmesi, alması ya da bırakması engellenmedi. Sadece eve girmesine izin verilmedi" dedi.

Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi - 6

Aynı kaynak, Kardashian'ın mahremiyet hakkına sahip olduğunu ve ayrıldığı eşiyle arasında sağlıklı sınırlar koymaya çalıştığını söyledi ve ekledi: Artık onun izni olmadan evinin içine giremez.

Kanye West krizi: Kim Kardashian güvenlik ekibini değiştirdi - 7

Bu yaşananlardan kısa süre önce West'in gizli tutulduğu halde Chicago'nun doğum günü partisinin yerini bulmuş olması da  Kim Kardashian'ın endişelerini arttırdı. Bunun üzerine televizyon yıldızının koruma ekibini yenilediği, komedyen Pete Davidson'ın da (28) kendine yeni korumalar tuttuğu açıklandı.

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