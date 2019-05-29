Kanye West: Liberaller Trump destekçilerini aşağılıyor
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği desteği açıkça göstermekten çekinmeyen rap şarkıcısı Kanye West, “Liberaller, Trump destekçilerini aşağılıyor” dedi.
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Kim Kardashian’ın eşi, ünlü rap şarkıcısı Kanye West, Donald Trump’ı destekleyenleri savundu.
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41 yaşındaki West, 31 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak olan My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman adlı program için konuştu.
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Trump’a verdiği desteği gizlemeyen ve Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yapalım” sloganını taşıyan şapkayı kullanan West, bu tercihinin politik olmadığını, Trump’ın destekçilerine yöneltilen damgalamanın kırılması anlamına geldiğini söyledi.
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West, “Trump destekçilerine, hislerinden dolayı Amerika’nın düşmanlarıymışlar gibi davranıldı” dedi.
Ünlü şarkıcı ayrıca, “Liberaller, Trump destekçilerini aşağılıyor” ifadesini de kullandı.
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Geçen yıl Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen Kanye West, Trump'ın kendisini bir süper kahraman gibi hissettirdiğini söylemişti.
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Trump'a desteği dolayısıyla eleştiri oklarının hedefi olan ünlü şarkıcı, bir süre sonra artık desteğini geri çektiğini açıklayarak, “Gözlerim açıldı, inanmadığım mesajların yayılması için kullanıldım. Kendimi siyasetten uzak tutacağım ve tamamen yaratıcı olmaya odaklanacağım” demişti.
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Ünlü şarkıcı ayrıca Afro-Amerikalıların Demokratlar'ı desteklemesini sona erdirme hareketi olarak başlayan Blexit kampanyası ile özdeştirilmek istemediğini belirtmişti.