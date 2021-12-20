Kanye West modern zamanın Noel Baba'sı oldu

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 10:52
Kanye West, modern Noel Baba’lığa soyundu. 44 yaşındaki rap şarkıcısı, Chicago şehrindeki oyuncak dağıtım aracı için 4 bin oyuncak bağışladı.Chicago Kent Meclisi Üyesi Stephanie Coleman, “Kanye’nin bir kez daha çocuklara yardım çağrımıza yanıt vermesinden gurur duyuyorum” dedi.
"MODERN ZAMAN NOEL BABA'MIZ OLDU"
Coleman ayrıca, “Bizim topluluğumuza yabancı değil. Varlığını hep hissettirdi ama bu Noel’de bizim modern zaman Noel Baba’mız oldu” ifadesini kullandı.
"BİR YIL İÇİNDE EVSİZ KALACAĞIM"
Yakın zamanda verdiği röportajında "kapitalist düzenin" toplumu öldürdüğüne inandığını belirterek, "Bunu değiştirmenin zamanı geldi" diyen West, "sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini" belirtmiş, "Bir yıl içinde evsiz kalacağım” demişti.
Kişisel servetini 6,6 milyar dolara çıkaran ünlü şarkıcı, “Kimsesizler evini inşa ediyoruz ve bu herkesin gidebileceği bir yer olacak. Sanatçı komünü gibi olmalı. Besinler her zaman bulunabilmeli” diye konuşmuştu.
Yakın zamanda rapçi’nin Los Angeles'taki evsizlikle mücadeleye destek vermeyi planladığı, bunun için kendi şirketlerini kullanarak ihtiyacı olanlara eğitim ve barınma sağlanmasına katkı vereceği bildirilmişti.