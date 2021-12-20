Kanye West modern zamanın Noel Baba'sı oldu

Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren, 6,6 milyar dolarlık servetin sahibi olan ünlü şarkıcı Kanye West, modern zamanın Noel Baba'sı olarak çocukları sevindirdi.

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 10:52

Kanye West modern zamanın Noel Baba'sı oldu - 1

, modern Noel Baba’lığa soyundu. 44 yaşındaki rap şarkıcısı, Chicago şehrindeki oyuncak dağıtım aracı için 4 bin oyuncak bağışladı.

Chicago Kent Meclisi Üyesi Stephanie Coleman, “Kanye’nin bir kez daha çocuklara yardım çağrımıza yanıt vermesinden gurur duyuyorum” dedi.

Kanye West modern zamanın Noel Baba'sı oldu - 2

"MODERN ZAMAN NOEL BABA'MIZ OLDU"

Coleman ayrıca, “Bizim topluluğumuza yabancı değil. Varlığını hep hissettirdi ama bu Noel’de bizim modern zaman Noel Baba’mız oldu” ifadesini kullandı.

Kanye West modern zamanın Noel Baba'sı oldu - 3

"BİR YIL İÇİNDE EVSİZ KALACAĞIM"

Yakın zamanda verdiği röportajında "kapitalist düzenin" toplumu öldürdüğüne inandığını belirterek, "Bunu değiştirmenin zamanı geldi" diyen West, "sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini" belirtmiş, "Bir yıl içinde evsiz kalacağım” demişti.

Kanye West modern zamanın Noel Baba'sı oldu - 4

Kişisel servetini 6,6 milyar dolara çıkaran ünlü şarkıcı, “Kimsesizler evini inşa ediyoruz ve bu herkesin gidebileceği bir yer olacak. Sanatçı komünü gibi olmalı. Besinler her zaman bulunabilmeli” diye konuşmuştu.

Kanye West modern zamanın Noel Baba'sı oldu - 5

Yakın zamanda rapçi’nin Los Angeles'taki evsizlikle mücadeleye destek vermeyi planladığı, bunun için kendi şirketlerini kullanarak ihtiyacı olanlara eğitim ve barınma sağlanmasına katkı vereceği bildirilmişti.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER