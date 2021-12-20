Kanye West modern zamanın Noel Baba'sı oldu

Kişisel servetini 6,6 milyar dolara çıkaran ünlü şarkıcı, “Kimsesizler evini inşa ediyoruz ve bu herkesin gidebileceği bir yer olacak. Sanatçı komünü gibi olmalı. Besinler her zaman bulunabilmeli” diye konuşmuştu.