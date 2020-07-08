Kanye West partisinin adını açıkladı

Ünlü rapçi Kanye West, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıklamasının ardından ilk söyleşisinde, partisinin isminin Doğumgünü Partisi (Birthday Party) olduğunu açıkladı. West seçimler hakkında, "Hayatta yaptığım her şey gibi, bunu da kazanmak için yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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08.07.2020 - 14:59

ABD’li rapçi Kanye West, 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde aday olması hakkında Forbes dergisine konuştu. West, seçimlere kazanmak için girdiğini söyleyerek, “Hayatta yaptığım her şey gibi, bunu da kazanmak için yapıyorum” diye konuştu.







ABD Başkanı Donald Trump’a destek vermesi nedeniyle bugüne dek eleştirilen ünlü rapçi, bu konuda tavır değiştirdiğinin de sinyalini verdi. West, Trump’ın ‘Amerika’yı Yeniden Güçlü Yap (Make America Great Again)’ sloganının yazılı olduğu kırmızı beysbol şapkalarını kast ederek, “Bu söyleşi ile kırmızı şapkayı çıkarıyorum” dedi.







West, seçimlere ‘Doğumgünü Partisi (Birthday Party)’ ile gireceğini söylerken, neden böyle bir isim seçtiğine dair soruya “Çünkü kazandığımızda herkesin doğumgünü olacak” yanıtını verdi.







Ünlü rapçi, başkan yardımcısı adayı olarak da Wyoming’den pek tanınmamış bir kadın vaiz olan Michelle Tidball’ı seçtiğini dile getirdi.







Kanye West, seçimlere girmekteki amacının, George Floyd cinayetinin ardından Trump yönetimine karşı öfkeleri artan siyahların oylarını Trump lehine bölmek olduğuna dair eleştirileri de reddetti. Ünlü rapçi, “Bütün siyahların Demokrat Partili olması gerektiğini ve benim adaylığımın oyu böleceğini söylemek bir tür ırkçılık ve beyaz kontrolü” dedi.







Ünlü rapçi, Demokrat aday Joe Biden’ın da ‘özel olmadığı’ yorumu yaptı. West, “Biliyor musunuz? Obama özel. Trump özel. Kanye West’in özel olduğunu söylüyoruz. Amerika’nın liderlik yapan özel insanlara ihtiyacı var. Bill Clinton? Özel. Joe Biden özel değil” dedi.