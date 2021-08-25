Kanye West resmen adını değiştiriyor

"AİLEMİ KAYBEDİYORUM"

Şarkının sözlerinde “Ailemi kaybediyorum/Ailemi kaybediyorum/ Ailemi kaybediyorum” satırlarının yanı sıra “Bana bağırıyor/Tatlım nasıl gidebiliyorsun?” sözleri dikkat çekiyordu.

Şarkı, West’in kaybettiği annesi Donda’nın öğüt veren sesiyle başlıyordu. West’in annesi, “Çocuklarına iki ders verdi. Birincisi, ner ne olursa olsun asla aileni bırakmayacaksın. İkincisi her ne olursa olsun kayıtsız şartsız seveceksin” diyordu. Şarkının bir bölümünde West’in “Tüm ailemi kaybediyorum/Sevgilim bana geri dön” diye seslendiği görülüyordu.