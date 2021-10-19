Kanye West resmen ‘Ye’ oldu

Haberler - ntv.com.tr 19.10.2021 - 07:22 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 11:04
ARTIK ADI 'YE'
Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West adını ‘Ye’ olarak değiştirmek için ağustos ayında mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, isim değişikliği talebini onayladı ve Kanye West’in adı resmen ‘Ye’ olarak değişti.
Los Angeles'taki mahkemenin resmi belgelerinde, Yargıç Michelle Williams'ın "İtiraz olmadığı için isim değişikliği dilekçesi kabul edildi" ifadesine yer verildi.
Tam adı ‘Kanye Omari West’ olan 44 yaşındaki şarkıcı, artık ikinci ad ya da soyad taşımayacak.
ÜÇ YIL ÖNCE AÇIKLADI
Şarkıcı, 2018’de Twitter’da yazdığı mesajda, “Resmi olarak Kanye West olarak biliniyorum. Adım ‘Ye’” diyerek adını değiştirdiğini açıklamıştı.
Şarkıcı, 2018'deki albümüne de 'Ye' adını vermişti. Röportajlarında, sevdiği ilk adının kısaltması olan Ye'nin, İncil'de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu ifade etmişti.
Kanye West’in aksine boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını kullanacak. Kaynaklara göre, 40 yaşındaki Kardashian dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.
Haziran ayında çıkan haberlerde Kim Kardashian’ın kendisinden imza isteyen hayranına imzalı fotoğrafını hediye ederken, imzasında, boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West’in soyadını da kullanması dikkat çekmişti. Kardashian’ın imzasının sonundaki “West”, evlilik isminin baş harflerini kullandığı KKW Beauty markasının tanıtımı için bir tutarlılık ya da zorunluluk konusu olarak da algılanıyor.
Ayrılmalarına rağmen dostane ilişkilerini sürdüren Kardashian ve West çifti, sık sık bir araya gelmekten kaçınmıyor. 2019’da Jesus Is King adıyla albüm çıkaran West, iki yılın ardından merakla beklenen Donda albümünü bu yıl çıkarmış, üst üste yaptığı lansmanlarda, Kim Kardashian’la bir araya gelmişti. En son SNL adlı televizyon şovunda sunuculuk yapan Kardashian’a destek eski eşi West’ten gelmiş, program stüdyosuna birlikte gitmişlerdi.