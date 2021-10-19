Kanye West resmen ‘Ye’ oldu

Kanye West’in aksine boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını kullanacak. Kaynaklara göre, 40 yaşındaki Kardashian dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.