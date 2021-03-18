Kanye West servetini 6,6 milyar dolara çıkardı

Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, bu dönemde servetini daha da büyüttü. Müziğin yanı sıra spor ayakkabı ve giyim markasından da para kazanan West'in servetini 6,6 milyar dolara çıkardığı belirtildi.

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr 18.03.2021 - 08:10

Eşi Kim Kardashian’la boşanma aşamasında olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, spor ayakkabı ve giyim işinde kazancını artırarak servetine servet kattı. Bloomberg’e göre, 43 yaşındaki şarkıcının şimdi şimdi Adidas AG ve Gap Inc. tarafından desteklenen spor ayakkabı ve giyim işi, menkul kıymetler yöneticisi UBS Group AG tarafından 3,2 milyar ila 4,7 milyar dolar arasında değerlendirildi. Dün çıkan haber, West’in servetini 6,6 milyar dolara çıkardığını ortaya koydu. Forbes, Nisan 2020’de West’in bir milyarder olduğunu açıklamıştı.

Şarkıcının markası Yeezy’nin Gap ile ortak çalışması bu yaz mağazalarda satışa çıkacak ve Bloomberg’e göre markanın değeri 970 milyon dolar değerinde olabilir. Grammy ödüllü isim, geçen yıl Yeezy Gap etiketi altında tasarım ve satış yapmak için 10 yıllık anlaşma imzaladı. West hala şirket içinde tam bir mülkiyete ve yaratıcı güce sahip.

West, Yeezy serisinden elde ettiği gelirin yanı sıra 122 milyon dolarlık nakit ve hisse senedi kazandı. Kapsamlı müzik kataloğundan 110 milyon dolar ek gelir elde eden West, 1,7 milyar dolarlık başka varlığa da sahip. Bu varlığa ayrıldığı eşi Kim Kardashian'ın Skims korse markası da dahil.

40 yaşındaki reality show yıldızı Kim Kardashian’ın, yedi yıllık evliliğin ardından West’e boşanma davası açtığı haberi şubat ayında doğrulandı. Mayıs 2014’te evlenen ikilinin North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (22 aylık) isimlerinde dört çocuğu bulunuyor.

Çiftin evlilikle ilgili boşanmaya giden sorunları uzun süre manşetlere çıksa da ayrılığın gerçekleşmesinin rap şarkıcısı için zor olduğu yazıldı.

People dergisine konuşan bir kaynak, “O, anksiyete (kaygı) bozukluğu içinde ve çok üzgün. Evliliğinin bittiğini ve artık yapılabilecek bir şey olmadığını biliyor. Kim’le birikte neleri kaybettiğini de biliyor” ifadesini kullandı.

Bu süreçte Kardashian’ın iyi olduğu, çocuklarına ve işine odaklandığı söylenirken, boşanma sonrası özel bir ada kiralayarak ailesiyle birlikte boşanma partisi düzenleyeceği iddia edildi.