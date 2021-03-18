Kanye West servetini 6,6 milyar dolara çıkardı

ntv.com.tr 18.03.2021 - 08:10 | Son Güncelleme : 18.03.2021 - 08:11
West, Yeezy serisinden elde ettiği gelirin yanı sıra 122 milyon dolarlık nakit ve hisse senedi kazandı.
Kapsamlı müzik kataloğundan 110 milyon dolar ek gelir elde eden West, 1,7 milyar dolarlık başka varlığa da sahip. Bu varlığa ayrıldığı eşi Kim Kardashian'ın Skims korse markası da dahil.
40 yaşındaki reality show yıldızı Kim Kardashian’ın, yedi yıllık evliliğin ardından West’e boşanma davası açtığı haberi şubat ayında doğrulandı. Mayıs 2014’te evlenen ikilinin North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (22 aylık) isimlerinde dört çocuğu bulunuyor.
Çiftin evlilikle ilgili boşanmaya giden sorunları uzun süre manşetlere çıksa da ayrılığın gerçekleşmesinin rap şarkıcısı için zor olduğu yazıldı.
People dergisine konuşan bir kaynak, “O, anksiyete (kaygı) bozukluğu içinde ve çok üzgün. Evliliğinin bittiğini ve artık yapılabilecek bir şey olmadığını biliyor. Kim’le birikte neleri kaybettiğini de biliyor” ifadesini kullandı.