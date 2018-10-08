Kanye West sosyal medya hesaplarını yeniden kapattı
Köleliği yasaklayan maddenin ABD Anayasası’ndan kaldırılmasını isteyen rap şarkıcısı Kanye West, aldığı eleştiriler sonrası Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. West geçen yıl da hesaplarını silmişti.
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Reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın eşi ve rap yıldızı Kanye West, kendisine yönelen tepkiler sonrası Twitter ve Instagram hesaplarını sildi.
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Son olarak ABD Anayasası'nın köleliği yasaklayan 13. maddesinin kaldırılması gerektiğini söyleyerek eleştirilerin hedefinde yer alan West, açıklamasını, "Kaldırılması yerine değiştirilmesi demek istemiştim" diye düzeltmişti.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın da sıkı bir destekçisi olan ve bunu her fırsatta dile getiren West, bir süre önce bir televizyon programında Trump'a yöneltilen ırkçılık suçlamaları hakkında şöyle konuşmuştu:
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“Beyazlar sık sık bana gelip 'Trump'ı nasıl desteklersin? O bir ırkçı' diyorlar. Irkçılıktan dolayı beni kaygılandırsaydı Amerika'yı uzun süre önce terk etmem gerekirdi.”
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Kısa bir süre önce adını Ye olarak değiştirdiğini söyleyen Kanye West, Mayıs 2017’de de sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.
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Sosyal medya hesaplarını neden kapattığına dair hiçbir açıklama yapmayan West, Twitter'da 27 milyon takipçiye ulaşarak, en çok takipçisi olan 50 ünlü arasındaki yerini almıştı. ABD’li şarkıcının Instagram hesabında ise 2,6 milyon takipçisi vardı. Ünlü rap’çi, Nisan 2018'de hesaplarını tekrar açmıştı.