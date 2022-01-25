Kanye West ve Julia Fox kendilerine isim taktı

"NE PARASI NE ŞÖHRETİ İÇİN BİRLİKTEYİM"

Fox, en son verdiği röportajda, West ile parası ve şöhreti için birlikte olduğu iddialarına yanıt vermiş, “Herkes 'Onunla sadece ün için, nüfuz için, para için birliktesin' gibi şeyler söylüyor. Tatlım, yetişkinliğim boyunca milyarderlerle flört ettim, dürüst olalım” demişti. Asıl kaygısının "dünyada bir şeyler yaratmak" olduğunu söyleyen Fox, herkesi sadece kendi sanatsal uğraşlarıyla yakalamayı dert edindiğini de sözlerine eklemiş ve "Filmimi izleyin, kitabımı okuyun" demiş.