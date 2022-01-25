Kanye West ve Julia Fox kendilerine isim taktı

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 10:24 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 10:30
Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox, aşklarını göz önünde yaşamaya devam ediyor. Çiçeği burnunda çift, kendilerine bir isim bile taktı.
Angelina Jolie ile Brad Pitt’in ‘Brangelina’sı ile Jennifer Lopez ve Ben Afflesck’in ‘Bennifer’ından sonra ikili, kendilerine ‘Juliye’ adını verdi.
Julia Fox, önceki gün Instagram’ın hikaye bölümünde fotoğraflarıyla birlikte bu adı paylaştı.
44 yaşındaki rap şarkıcısı ile 31 yaşındaki Uncut Gems filmi yıldızı Fox, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileye katılmak üzere bir örnek giyinmiş halde objektife takılmıştı.
Fox, en son verdiği röportajda, West ile parası ve şöhreti için birlikte olduğu iddialarına yanıt vermiş, “Herkes 'Onunla sadece ün için, nüfuz için, para için birliktesin' gibi şeyler söylüyor. Tatlım, yetişkinliğim boyunca milyarderlerle flört ettim, dürüst olalım” demişti. Asıl kaygısının "dünyada bir şeyler yaratmak" olduğunu söyleyen Fox, herkesi sadece kendi sanatsal uğraşlarıyla yakalamayı dert edindiğini de sözlerine eklemiş ve "Filmimi izleyin, kitabımı okuyun" demiş.
Fox ayrıca, “Bu benim için şu an gözlerin üzerimde olmasından daha heyecan verici. Umurumda değil” diye eklemişti.