Kanye West, Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyor

RUSYA'YI 'İKİNCİ EVİ' YAPACAK

Daily Mail’in haberine göre, Rusya’yı ‘ikinci evi’ haline getirmeyi dört gözle bekleyen West, Ukrayna ile çatışma ortamında hep Putin destekçisi oldu. West, Rusya ile ABD arasındaki katı seyahat yaptırımlarını da saçma bulduğunu açıkladı.

West’in stratejik danışmanı Ameer Sudan ve avukatı Scott Balber, şarkıcının Rusya seyahati için koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Balber ayrıca Azerbaycanlı-Rus milyarder emlak geliştiricisi Aras Agalarov ve oğlu Emin Agalarov ile West arasında irtibat görevi de üstleniyor.