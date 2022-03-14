Kanye West yalan haber yapan blogger'ı işe aldı

Kanye West, Hollywood Unlocked adlı blogun kurucu CEO'su olan ve Kraliçe'nin ölümüyle ilgili asılsız haber yayımlayan Jason Lee'yi medya ve ortaklıklarının başına getirdi.

Adını resmen Ye olarak değiştiren müzisyen, Lee'yle şubatta Hollywood Unlocked için video röportaj yaparken tanışmıştı.

Variety'ye konuşan Lee, "Sanırım Hollywood Unlocked'daki röportajdan sonra, medyanın oyun alanını dümdüz etmek için uyumlu bir vizyona sahip olduğumuz açıktı" dedi ve ekledi:

"Ye inşa ettiği şirket için bir vizyon dile getirdi ve medya bunun bir koluydu ve benim katkı koyabileceğimi düşünüyordu."