Kanye West yalan haber yapan blogger'ı işe aldı

Haberler 14.03.2022 - 10:04
Kanye West, Hollywood Unlocked adlı blogun kurucu CEO'su olan ve Kraliçe'nin ölümüyle ilgili asılsız haber yayımlayan Jason Lee'yi medya ve ortaklıklarının başına getirdi.
Adını resmen Ye olarak değiştiren müzisyen, Lee'yle şubatta Hollywood Unlocked için video röportaj yaparken tanışmıştı.
Variety'ye konuşan Lee, "Sanırım Hollywood Unlocked'daki röportajdan sonra, medyanın oyun alanını dümdüz etmek için uyumlu bir vizyona sahip olduğumuz açıktı" dedi ve ekledi:
"Ye inşa ettiği şirket için bir vizyon dile getirdi ve medya bunun bir koluydu ve benim katkı koyabileceğimi düşünüyordu."
Independent'in haberine göre, internet sitesinde şubatta yayımlanan Kraliçe'nin ölümüyle ilgili asılsız haber hakkında konuşan Lee, yayın kuruluşuna şunları söyledi:
"Basının nasıl çalıştığını hep anlamışımdır çünkü bu makinenin bir parçasıyım. Ancak çoğu yayın kuruluşunun yanıldığında yaptığının aksine ben hatamı sahiplendim, özür diledim ve dünyanın özrümü kabul edip etmediğine bakmadan yoluma devam ettim."
"(West ve benim) ortak noktamız bağımsızlık ve sahiplenme zevki. Herkesin her zaman mükemmel olmasını bekleyen kusurlu bir dünyanın parçası olacağımıza dair güveni de paylaşıyorum" diyen Lee, Hollywood Unlocked platformunu West'in "istediğini hissettiğinde şüpheleri gidermek" için ona "sunmak" istediğini söyledi.
West, ayrı yaşadığı eşi Kim Kardashian'dan kamuoyuna mal olan bir şekilde ayrılıyor.
Kardashian, West'e boşanma davası açtığından beri rapçi, yeniden bir araya gelebilmek için reality şov yıldızına kamuoyunun gözü önünde birçok kez çağrıda bulundu.
Kardashian'ın, Ye'nin davranışını "korkunç" diye tanımlaması üzerine rapçi bazı sosyal medya gönderileri için özür dileyerek "sorumluluk alacağını" söylemişti.
O zamandan beri Ye, Kardashian'ın komedyen Pete Davidson'la yeni ilişkisi hakkında birçok kez gönderi paylaştı ve Davidson'ı temsil eden karakterlerin şiddetli bir sonla karşılaştığını gösteren Eazy adlı şarkısı için iki müzik videosu yayımladı.