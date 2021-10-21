Kanye West (Ye) tanınmamak için maske taktı

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West (Ye) iki gün üst üste plastik bir maskeyle görüntülendi. Ünlü rap'çinin bu görüntüsü, "Korku flminden çıkmış gibi" şeklinde yorumlandı.

Haberler 21.10.2021 - 08:56

Kanye West (Ye) tanınmamak için maske taktı - 1

Adını resmi olarak Ye olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, önceki gün New York'taki JFK Havalimanı'nda beyaz bir insanın yüzünü andıran plastik bir maskeyle görüntülendi.

Kanye West (Ye) tanınmamak için maske taktı - 2
Bir önceki gün İtalya'nın Venedik kentinde giydiği kıyafetin aynısını tercih ettiğinden kafasını tamamen kaplayan maskeye rağmen tanınan West'i görenler ise ürkütücü görünümü nedeniyle korktu.
Kanye West (Ye) tanınmamak için maske taktı - 3
Ünlü şarkıcının taktığı tuhaf plastik maske, yüzünün tamamını kaplıyordu.
Kanye West (Ye) tanınmamak için maske taktı - 4
Kanye, kafasına siyah bir beyzbol şapkası taktı. Kulağında ise gri kulaklıkları vardı.

Kanye West (Ye) tanınmamak için maske taktı - 5
Ye, ürpertici aksesuarını siyah şapka, deri Balenciaga ceket, siyah soluk kot pantolon ve diz boyu çizmelerle kombinledi.

Kanye West (Ye) tanınmamak için maske taktı - 6
Havalimanında görüntülenmesinin ardından West'in görüştüğü ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bir dönem avukatı olan Michael Cohen, rapçinin korumalar olmadan özgürce gezebilmek ve tanınmamak için maske taktığını söyledi.

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