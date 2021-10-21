Kanye West (Ye) tanınmamak için maske taktı

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West (Ye) iki gün üst üste plastik bir maskeyle görüntülendi. Ünlü rap'çinin bu görüntüsü, "Korku flminden çıkmış gibi" şeklinde yorumlandı.

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Adını resmi olarak Ye olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, önceki gün New York'taki JFK Havalimanı'nda beyaz bir insanın yüzünü andıran plastik bir maskeyle görüntülendi.

Bir önceki gün İtalya'nın Venedik kentinde giydiği kıyafetin aynısını tercih ettiğinden kafasını tamamen kaplayan maskeye rağmen tanınan West'i görenler ise ürkütücü görünümü nedeniyle korktu.

Ünlü şarkıcının taktığı tuhaf plastik maske, yüzünün tamamını kaplıyordu.

Kanye, kafasına siyah bir beyzbol şapkası taktı. Kulağında ise gri kulaklıkları vardı.





Ye, ürpertici aksesuarını siyah şapka, deri Balenciaga ceket, siyah soluk kot pantolon ve diz boyu çizmelerle kombinledi.





Havalimanında görüntülenmesinin ardından West'in görüştüğü ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın bir dönem avukatı olan Michael Cohen, rapçinin korumalar olmadan özgürce gezebilmek ve tanınmamak için maske taktığını söyledi.