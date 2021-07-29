Kanye West yeni albümünü hapishane hücresine benzeyen penceresiz bir odada hazırladı

"BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR, ANLAYIŞ GÖSTERİN"

Dört çocuk annesi Kardashian, West'in sosyal medyadaki açıklamalarının ardından eşinin bipolar bozukluğu olduğunu belirterek anlayış gösterilmesini istemişti. Ünlü reality show yıldızı, bu hastalığın ne kadar zor ve acı verici olduğunu sadece hastalığa kendisi ya da bir yakını yakalananların anlayabileceğini belirtmişti.