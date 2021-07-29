Kanye West yeni albümünü hapishane hücresine benzeyen penceresiz bir odada hazırladı

ntv.com.tr 29.07.2021 - 06:56 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 07:19
KENDİNİ PENCERESİZ ODAYA KAPATTI
ABD başkanlığına aday olmasının ardından Kim Kardashian’la boşanma sürecinde *bipolar hastalığıyla gündeme gelen ünlü rap şarkıcısı Kanye West, konsantre olmanın ilginç bir yolunu buldu. West, yeni çıkardığı 10’uncu stüdyo albümü Donda için kendini bir odaya kapattı.
44 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, albüm çalışmalarını tamamlayana kaldığı hapishane hücresine benzer odanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
BİR YATAK, BİR TELEVİZYON
1,8 milyar dolarlık servete sahip olan West, albümünü Atlanta’daki Mercedes Benz Stadyumu’nun içindeki bir odada geçirdi.
West’in kaldığı, duvarları ve zemini gri olan soyunma odasının penceresi bile bulunmuyor. Odada küçük bir gardırop, raf, duvara monte edilmiş bir televizyon ve tek kişilik bir yatak olduğu görülüyor.
ALAY KONUSU OLDU
West, albümiçin kapandığı odanın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşınca hayranları, bu durumu ti’ye aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kanye, bir üniversite yurdunda tüm zamanların en çok beklenen albümlerinden birini yapıyor” derken; bir başkası, “Bu, boşanmış her babanın bir hafta içinde sahip olacağı yeni dairesi” şeklinde espri yaptı.
"EN İYİ ALBÜM" BEKLENTİSİ
Pek çok hayranı da 6 Ağustos’ta çıkacak Donda albümünün, şarkıcının şimdiye kadarki en iyi işlerinden biri olabileceğinin sinyalini verdiğini öne sürdü.
Donda, West’in 2007’de 58 yaşındayken kaybettiği annesinin adı. Albüm, 2019’da Jesus Is King albümünü yayınlayan şarkıcının iki yıllık aradan sonra çıkaracağı ilk çalışması olma özelliği de taşıyor.
AYLAR SONRA AYNI KAREDE
West, geçtiğimiz günlerde Mercedes Benz Stadyumu’nda albümü için lansman düzenlemişti. Şarkıcının, Jay-Z, Travis Scott ve Pusha T gibi isimlerle işbirliği yaptığı albümü için düzenlediği tanıtım gecesine, boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian ile çocukları da katılmıştı.
"AİLEMİ KAYBEDİYORUM"
Kim Kardashian’a kardeşi Khloe Kardashian’ın da eşlik ettiği etkinlikte, Kim Kardashian ile Kanye West, aylar sonrailk kez aynı kareYe girmişti.
West, lansmandaki sahne performansında dizlerinin üzerine çökerek seslendirdiği ve içinde “Ailemi kaybediyorum” sözlerinin yer aldığı Love Unconditionally şarkısıyla büyük yankı uyandırmıştı.
40 yaşındaki Kardashian, West’ten boşanmak için şubat ayında mahkemeye başvurmuştu.
West’in ABD başkanlık seçimlerinde evliliklerinin sarsıldığı tahmin edilen çift, sorunlarını kamuoyu önünde konuşmak zorunda kalmıştı.
TWEET'LERİYLE KARDASHIAN'I ZOR DURUMDA BIRAKTI
Geçen yaz attığı ilginç tweet'lerle kafaları karıştıran Kanye West, iki yıldır eşi Kim Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını açıklamıştı. Eşini, kendisinin zorla hastaneye kaldırmaya çalışmakla suçlayan West ayrıca, ırkçılıkla suçladığı kayınvalidesi Kris Jenner'la yazışmalarının ekran görüntüsünü de paylaşmıştı.
"BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR, ANLAYIŞ GÖSTERİN"
Dört çocuk annesi Kardashian, West'in sosyal medyadaki açıklamalarının ardından eşinin bipolar bozukluğu olduğunu belirterek anlayış gösterilmesini istemişti. Ünlü reality show yıldızı, bu hastalığın ne kadar zor ve acı verici olduğunu sadece hastalığa kendisi ya da bir yakını yakalananların anlayabileceğini belirtmişti.
*BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR, NEDEN OLUR?
“Mani/hipomani” “depresyon” “karma” gibi çeşitli dönemleri kapsayan duygudurum atakları ile karakterize olan hastalığın depresyon döneminde; çökkünlük, mutsuzluk, hayattan keyif alamama, değersizlik düşünceleri, karamsarlık, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik, vücut ağrıları, uyku, iştah değişiklikleri, intihar düşünceleri gibi belirtiler ortaya çıkıyor.
Tedavide çeşitli ilaçların yanı sıra ek yöntemlere de başvurulabiliyor. Bunlar; EKT, TMU, Deep TMU gibi tedaviler. Koruyucu tedavide ise duygudurum dengeleyici ilaçların yanı sıra psikoterapi desteği çok etkili.