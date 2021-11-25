Kanye West: Yeniden karıma dönmem gerekiyor

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 11:00
Kanye West, dün Los Angeles’ta bir Şükran Günü etkinliğinde görüldü.
44 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, kendisini izleyen kalabalığa karşı “eve dönüş” hakkında konuştu.
Kim Kardashian’la boşanma aşamasında olan West’in konuşmasındaki odak noktası, “Tanrı’nın onu eşine dönmeye çağırdığı” şeklindeydi.
West, Kardashian’a yeniden dönmek istediğiyle ilgili sözler sarf ederken, Kardashian ise son dönemde yeni sevgilisi Pete Davidson ile el ele pozlar vermekten kaçınmıyor.
"BİR KOCA OLARAK KABUL EDİLEMEZ ŞEYLER YAPTIM"
Page Six’in haberine göre West, “Tanrı'nın istediği anlatı, tüm bu ilişkilerde kurtarılabileceğimizi görmektir. Hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım. Bir koca olarak kabul edilemez şeyler yaptım, ama bugün hikayeyi değiştirmek için buradayım” dedi.
"EVE DÖNMEM GEREKİYOR"
“Mümkün olduğunca çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Evin dışında olsam da evin hemen yanında bir evim var” diyen West ayrıca, “Onların hemen yanında olmak için her şeyi yapıyorum. Bunu en aklı başında, en sakin şekilde ifade etmeye çalışıyorum ama eve dönmem gerekiyor” diye konuştu.
West, eşine ve evine dönmek istediğini dile getirirken, Kardashian, komedyen Pete Davidson ile birlikteliğine tam gaz devam ediyor.
West ile evliliğinden, ikisi biyolojik diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocuğu olan 41 yaşındaki Kardashian, gönlünü kendisinden 13 yaş küçük olan Pete Davidson’a kaptırdı.
SEVGİLİSİNİ ANNESİYLE TANIŞTIRDI
Kanye West'ten ayrılık kararı almasının ardından ilk kez romantik bir ilişki yaşayan Kim Kardashian, sevgilisini annesi Kris Jenner ile de tanıştırdı.