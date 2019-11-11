Grammy ödüllü rapçi, “Haber başlıklarında ‘Kanye delirmiş’ yazısını göreceksiniz. Üç Afro Amerikan’dan biri hapiste, ünlüler hapiste çünkü hiçbir şey söyleyemiyorlar. Hiçbir fikirleri yok, onlar çok korkak!” dedi.





