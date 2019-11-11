Yaklaşık beş yıldır Kim Kardashian ile evli olan ünlü rapçi Kanye West, ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmasının ardından detayları anlattı.
Sahibi olduğu ayakkabı firmasının tasarımcısı Steven Smith ile birlikte, yaklaşık 500 kişilik izleyiciyle söyleşi yapan West, 2024 seçimlerinde aday olacağını ve o zamana kadar şirketi Yeezy'nin, başkanlık yarışında kendi elini güçlendirecek düzeyde istihdam yaratacağını savundu.
Kanye West, “2024 yılında başkanlığa adaylığımı koyduğumda işsizliği bitirmek adına pek çok iş kolu yaratacağım” şeklinde vaat verdi.
Grammy ödüllü rapçi, “Haber başlıklarında ‘Kanye delirmiş’ yazısını göreceksiniz. Üç Afro Amerikan’dan biri hapiste, ünlüler hapiste çünkü hiçbir şey söyleyemiyorlar. Hiçbir fikirleri yok, onlar çok korkak!” dedi.
West, seçim döneminde veya kazanması durumunda adını Christian Genius Billionaire Kanye West, yani Hristiyan Dahi Milyarder Kanye West olarak değiştirebileceğini de espirili bir dille ifade etti.
West daha önce 2015 MTV Müzik Ödülleri'nde bir konuşma yaparak ödül töreni ve politikacıları eleştirmiş, 2020 ABD Başkan adayı olacağını belirtmişti. Ancak West yeni açıklamalarında 2020'de değil 2024'te siyasi yarışa gireceğini ifade etmiş oldu.