Kanye West’ten Kim Kardashian’a tepki: Kızımı kaçırdın

Boşanma kararı alan yıldız ikili Kanye West ile Kim Kardashian çocukları yüzünden karşı karşıya geldi. West, Kardashian'a, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye seslendi.

Haberler 05.02.2022 - 16:03

Kanye West’ten Kim Kardashian’a tepki: Kızımı kaçırdın - 1

Boşanacaklarını resmen açıklayan ’den , dört çocukları için büyük bir mücadele içinde.


Kanye West’ten Kim Kardashian’a tepki: Kızımı kaçırdın - 2

Kim Kardashian'ın çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten açıklamasına Kanye West tepki gösterdi.


Kanye West’ten Kim Kardashian’a tepki: Kızımı kaçırdın - 3

44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın bu iddiasına sert bir karşılık verdi.


Kanye West’ten Kim Kardashian’a tepki: Kızımı kaçırdın - 4

Adını değiştirerek artık Ye olarak anılmak istediğini açıklayan yıldız şarkıcı, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı.


Kanye West’ten Kim Kardashian’a tepki: Kızımı kaçırdın - 5

Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü" diye konuştu.

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