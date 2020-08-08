Kanye West’in başkanlık yarışında yardımcı olarak seçtiği Michelle Tidball: Bebekken Tanrı beni hastanede ziyarete geldi

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, New York Post gazetesi, 57 yaşındaki “manevi yaşam koçu” Tidball’un Hıristiyan kimliğine ve İncil’le ilgili faaliyetlerine vurgu yaparken, Billboard sitesi de Amerikan siyasetindeki bu yeni isimin dikkat çeken yönlerini şöyle özetledi:

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Tidball, İbranice “miras almak” anlamına giden yarash.org adlı resmi internet sitesinde kendisinden “şu an içinde geleceği yaratmaya” odaklanmış kişisel yaşam ve maneviyat koçu olarak bahsediyor.

Sitesinin “popülerlik peşinde koşanlar, aylaklık edenler ya da ortalığı velveleye vermek isteyenlere” göre olmadığını belirten Tidball, “Bu site, etkinleştirilmiş inanç ve dağları yerinden oynatıp tarafını ortaya koymakla ilgili” ifadesini kullanıyor.