Kanye West’in başkanlık yarışında yardımcı olarak seçtiği Michelle Tidball: Bebekken Tanrı beni hastanede ziyarete geldi

08.08.2020 - 11:38
ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin sürpriz adayı rap’çi Kanye West kadar, onun bu yarışta yardımcı olarak seçtiği Michelle Tidball’un profili de Amerikan basınında gündem oldu.
Independent Türkçe’nin aktardığına göre, New York Post gazetesi, 57 yaşındaki “manevi yaşam koçu” Tidball’un Hıristiyan kimliğine ve İncil’le ilgili faaliyetlerine vurgu yaparken, Billboard sitesi de Amerikan siyasetindeki bu yeni isimin dikkat çeken yönlerini şöyle özetledi:
ONLINE İNCİL ÇALIŞMA PROGRAMLARI DÜZENLİYOR
Tidball, İbranice “miras almak” anlamına giden yarash.org adlı resmi internet sitesinde kendisinden “şu an içinde geleceği yaratmaya” odaklanmış kişisel yaşam ve maneviyat koçu olarak bahsediyor.
Sitesinin “popülerlik peşinde koşanlar, aylaklık edenler ya da ortalığı velveleye vermek isteyenlere” göre olmadığını belirten Tidball, “Bu site, etkinleştirilmiş inanç ve dağları yerinden oynatıp tarafını ortaya koymakla ilgili” ifadesini kullanıyor.
BİRÇOK DALDA DERECESİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜYOR
Açtığı biyografi sayfası hâlâ boş dursa da Forbes’a göre Tidball daha önceki açıklamalarında akıl sağlığı ve ceza adaleti alanlarında çeşitli derecelerinin olduğunu, yaşam koçu olmadan önce 10 yıl boyunca akıl sağlığı terapisti olarak çalıştığını iddia etmişti. New Yorker ise Tidball’un diş hekimi ofisi işlettiğini de öne sürmüştü.
KANYE WEST’LE AYNI KASABADA YAŞIYOR
İletişim adresi Tidball’un West’in de yaşadığı Wyoming’in Cody kasabasında ikamet ettiğini gösteriyor.
AKIL HASTALIĞININ GÜNLÜK İŞLERLE TEDAVİ EDİLECEĞİNE İNANIYOR
TMZ’nin 2017’de ele geçirdiği (ve yarash.org’dan kaldırıldığı anlaşılan) bir ses kaydına göre Tidball, akıl hastalıklarını tedavi etmenin yollarından birinin disiplinli hareket etmekten ve günlük işleri yapmaktan geçtiğini savunuyor. Tidball 10 yıl boyunca çalıştığını söylediği akıl sağlığı bozuk insanların yataklarını yapmamaları ya da bulaşıklarını yıkamamalarından sonuç çıkararak “Şayet her gün kalkıp yatağınızı düzenler, bulaşıklarınızı yıkarsanız kendinizi daha iyi hissedersiniz” diyor.
“BEBEKKEN TANRI BENİ HASTANEDE ZİYARETE GELDİ”
Vanity Fair’e göre biyografisiyle ilgili bir bölümde (sonradan bu kısım da çıkarıldı) Tidball kendisini “6 aylıktan bu yana Tanrı’nın izinde giden biri” olarak tanımlıyor ve “hastane çadırında kendisini ziyaret eden Tanrı’nın sayesinde bebekken ölümden döndüğünü” öne sürüyor.
LİSE ARKADAŞI: TİDBALL, TRUMP’IN BAŞKANLIĞINI TAHMİN ETMİŞTİ
1980’lerin başında Cody Lisesi’nde Tidball’la birlikte okumuş olan Wyoming Üniversitesi dini çalışmalar öğretim görevlisi Mary L. Keller ise bu ismi “akıllı, şen şakrak ve etkileyici bir amigo” olarak tanımlıyor. New Yorker’a göre Tidball’un Keller’a 2016’da “online peygamber” olmaktan bahsettiği söyleniyor. Dergiye konuşan Keller ayrıca, Tidball’un zamanın emlak kralı Donald Trump’ın başkanlık zaferini yıllar öncesinden tahmin ettiğini anlatıyor.
KOMPLO TEORİSYENİ AŞIRI SAĞCIYI TAKİP EDİYOR
Kendi internet sitesinin linkinin yer aldığı Twitter hesabında Tidball’un Kanye West ve onun eşi Kim Kardashian’ın yanı sıra Amerika’nın en tanınmış sağcı provokatörlerinden biri olan ve Pizzagate gibi komplo teorilerinin arkasındaki isimlerden kabul edilen “beyaz üstünlük yanlısı” Mike Cernovich’i takip ettiği görülüyor.