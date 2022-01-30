Kanye West'in ceketi anında tükendi

Kanye West'in sevgilisi Julia Fox ile katıldığı Kenzo Paris Moda Haftası'da giydiği denim ceket, satışa çıktığı andan tükendi.

Haberler 30.01.2022 - 14:26

Kanye West'in ceketi anında tükendi - 1

Brangelina ve Bennifer gibi ünlü Hollywood çiftlerine yakıştırılan isimlerden esinlenen ve kendilerine Juliye denmesini isteyen ile Julia Fox çifti Kenzo Haftası'na
baştan aşağı denim kumaştan hazırlanan kıyafetleriyle damga vurdu.

Kanye West'in ceketi anında tükendi - 2

West büyük beden görünümlü ceket ile kalın siyah çizmeler ve eldivenlerden oluşan kombiniyle poz verirken, Fox da Madonna’dan ilham almış gibi görünen göğüs modelli ceketi ve yine denim kumaştan çizmeleriyle sevgilisinin yanındaydı.

Kanye West'in ceketi anında tükendi - 3

Bir örnek giyinen çiftten West'in üzerindeki denim ceket büyük ilgi gördü.

Kanye West'in ceketi anında tükendi - 4

Fiyatı 1.950 dolar olan Balenciaga tasarımı satışa çıktığı anda stoklar tükendi.

Kanye West'in ceketi anında tükendi - 5

Oversized, yaka dahil her tarafı dolgulu, önde yedi adet düğmesi ve patlamak üzere estetiğindeki dikişleriyle dikkat çeken ceket, moda dünyasında bir anda yükselişe geçti.

Kanye West'in ceketi anında tükendi - 6

İşte Kanye West ve  sevgilisi Julia Fox'un birörnek stili...

Kanye West'in ceketi anında tükendi - 7
Kanye West'in ceketi anında tükendi - 8
Kanye West'in ceketi anında tükendi - 9

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