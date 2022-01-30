Kanye West'in ceketi anında tükendi

Haberler 30.01.2022 - 14:26
Brangelina ve Bennifer gibi ünlü Hollywood çiftlerine yakıştırılan isimlerden esinlenen ve kendilerine Juliye denmesini isteyen Kanye West ile Julia Fox çifti Kenzo Paris Moda Haftası'na
baştan aşağı denim kumaştan hazırlanan kıyafetleriyle damga vurdu.
West büyük beden görünümlü ceket ile kalın siyah çizmeler ve eldivenlerden oluşan kombiniyle poz verirken, Fox da Madonna’dan ilham almış gibi görünen göğüs modelli ceketi ve yine denim kumaştan çizmeleriyle sevgilisinin yanındaydı.
Bir örnek giyinen çiftten West'in üzerindeki denim ceket büyük ilgi gördü.
Fiyatı 1.950 dolar olan Balenciaga tasarımı satışa çıktığı anda stoklar tükendi.
Oversized, yaka dahil her tarafı dolgulu, önde yedi adet düğmesi ve patlamak üzere estetiğindeki dikişleriyle dikkat çeken ceket, moda dünyasında bir anda yükselişe geçti.
İşte Kanye West ve sevgilisi Julia Fox'un birörnek stili...