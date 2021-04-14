Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşanma talepleri ortaya çıktı

ntv.com.tr 14.04.2021 - 06:59 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 07:00
Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian ile Kanye West cephesinden yeni haber var. Şubat ayında boşanma davası açan Kim Kardashian’a, Kanye West’ten ilk resmi yanıt geldi.
West’in 9 Nisan’da yaptığı mahkeme başvurusuna göre, 43 yaşındaki rap şarkıcısı, çocukları North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (2) 40 yaşındaki eşi Kardashian ile ortak velayetini istiyor.
TALEPLERİ ÖRTÜŞÜYOR
Reality show yıldızı ve girişimci Kardashian da West ile aynı görüşte. Zira Amerikalı yıldız da boşanma başvurusunda dört çocuğu için ortak velayet talebinde bulunmuştu.
West’in mahkemeye sunduğu taleplerinden bir diğeri de eşlerden her birinin kendilerine ait ödemelerini kendilerinin yapması ve birbirlerine eş nafakası ödememeleri gerektiği şeklinde. Bu, talepler de Kardashian’ın mahkemeye sunduğu beklentileriyle örtüşüyor.
"EVLİLİK SÖZLEŞMESİNE SADIKLAR"
Çifte yakın bir kaynağın E! News’e aktardığı bilgiye göre, hem Kardashian hem de West, evlilik sözleşmelerine bağlı kalma taraftarı. West’in mahkeme belgeleri, daha önce çifte yakın kaynakların boşanma haberleri ilk çıktığında tanımladığı gibi, ayrılığın gerçekten "dostane" olduğunu gösteriyor.
İKİ AY ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI
Kardashian ve West çiftinin boşanacakları söylentisi bu yılın başında ortaya çıkmıştı. Kardashian’ın çocuklarıyla birlikte New York’taki evlerinde kaldığı, West’in ise tek başına Wyoming’dek çiftlikte olduğu konuşuluyordu. Söylentilerin ardından Kardashian, iki ay önce mahkemeye boşanma başvurusu yaptı.
Forbes dergisi, geçen hafta 1 milyar dolarlık servetiyle Kardashian’a "en zenginler listesi"nde yer vermişti. West ise 6,6 milyar dolarlık bir kişisel servete sahip. Çift, 2014 yılında İtalya’nın Floransa kentinde 2,8 milyon dolarlık düğünle evlenmişti.