Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşanma talepleri ortaya çıktı

Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian ile Kanye West cephesinden yeni haber var. Şubat ayında boşanma davası açan Kim Kardashian’a, Kanye West’ten ilk resmi yanıt geldi.

West’in 9 Nisan’da yaptığı mahkeme başvurusuna göre, 43 yaşındaki rap şarkıcısı, çocukları North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (2) 40 yaşındaki eşi Kardashian ile ortak velayetini istiyor.