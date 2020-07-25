Kanye West'in Kim Kardashian'ı görmeyi reddettiği iddia edildi

ntv.com.tr 25.07.2020 - 09:18
ABD Başkanlığı için adaylığını açıkladıktan sonra attığı her adımla ve en çok da son günlerde yaptığı Twitter paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kanye West, eşi Kim Kardashian’ı görmeyi reddettiği haberleriyle gündemde.
43 yaşındaki rap şarkıcısı, son günlerde bir dizi karmaşık sosyal medya gönderisi ve Güney Carolina'daki başkanlık kampanyası mitinginde histerik bir şekilde ağlamasıyla endişe yaratmıştı.
"İLETİŞİMLERİ KOPTU"
Hafta başında yaptığı mitingde, en büyük çocukları North’u neredeyse kürtajla aldıracaklarını açıklayan ve kürtaja karşı olduğunu söyleyen West ile 39 yaşındaki TV yıldızı Kardashian’ın o günden beri iletişimlerinin koptuğu iddia edildi.
TMZ’ye konuşan kaynaklar, Kim Kardashian’ın, eşi Kanye West ile zihinsel durumu hakkında konuşma girişiminde bulunduğunu, ancak karşılık bulamadığını ve kendisine yardım etmek için şu anda West’in kaldığı Dominik’teki Wyoming çiftliğine uçtuğunu söyledi. Ancak West’in görüşmeye itirazı üzerine geri dönmek zorunda kaldığını öne sürdü.
"KOCAMA ANLAYIŞ GÖSTERİN"
Yaptığı Twitter paylaşımlarında iki yıldır Kim Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını söyleyen West, buna eşi ile rap şarkıcısı Meek Mill’in bir otelde buluşmasını gerekçe göstermişti. Ancak ikilinin Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği öğrenilmişti. Ayrıca Kardashian ile birlikte annesi Kris Jenner’ı da ırkçılıkla suçlayan West, Jenner’a gönderdiği telefon mesajlarının da ekran görüntülerini paylaşmıştı.
Tüm bu kafa karıştıran gönderilerden sonra West’in akıl sağlığı ile ilgili şüpheleri ortaya koyan yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu rahatsızlığı olduğunu açıklamış ve "Kocama anlayış gösterin” demişti.
West, yazdığı “Boşanmaya çalışıyorum” tweet’ini silse de magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberi, ikilinin ayrı yaşamaya başladığı ve aralarının kötü olduğu iddialarının hemen ardından gelmişti.
Durumu kurtarmak için sosyal medyadan açıklama yapan Kardashian, bipolar bozukluğunun ne kadar zor ve acı verici olduğunu sadece hastalığa kendisi ya da bir yakını yakalananların anlayabileceğini belirtmişti.
Kardashian ve West çiftinin ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Kardashian’ın dünyaya getirdiği Nort, 7 ve Saint, 4 yaşında. Taşıyıcı anneden doğan Chicago, 2 yaşında ve Psalm da 14 aylık.