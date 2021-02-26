Kanye West'in seçim için yaptığı harcama ortaya çıktı

ntv.com.tr 26.02.2021 - 10:14
13,2 MİLYON DOLAR HARCADI
ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinde yarışa katılan rap şarkıcısı Kanye West, kampanyası içn ne kadar harcadı? Federal Seçim Komitesi, 43 yaşındaki rap’çinin harcama miktarını açıkladı. Buna göre, 66 bin oy aldığı seçim için West, toplam 13,2 milyon dolarlık harcama yaptı. Bu da her bir oy karşılığında West’in cebinden 200 dolar çıktığı anlamına geliyor.
People dergisine göre, West, seçim kampanyası döneminde kendi bütçesinden yaklaşık 12,5 milyon dolar harcadı. Bunun içinde 2 milyon dolar civarı destekçilerden toplanan para da var. Kampanya sona erdikten sonra kampanya banka hesabında hala 1,3 milyon dolar bulunuyordu.
Kampanyanın ilginç harcamalarından bazıları şunlar: “Oy pusulasına erişim” ile ilgili harcamalar için 7,5 milyon dolar, seçimlerden bir hafta önce The New York Times'taki iki sayfalık reklama 210 bin 544 dolar ve seçim günü kampanya giysilerine 918 bin 130 dolar.
"HAYATIMDA İLK KEZ OY KULLANDIM"
3 Kasım 2020'de yapılan seçimde West, Twitter’dan yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez başkanlık seçiminde oy kullandığını belirtmişti. Wyoming’de oy kullanan West, “Tanrı öyle iyi ki. Bugün hayatımda ilk kez ABD başkanı için oy veriyorum ve çok güvendiğim birine oy verdim” ifadesini kullanmıştı.