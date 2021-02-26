Kanye West'in seçim için yaptığı harcama ortaya çıktı

13,2 MİLYON DOLAR HARCADI

ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinde yarışa katılan rap şarkıcısı Kanye West, kampanyası içn ne kadar harcadı? Federal Seçim Komitesi, 43 yaşındaki rap’çinin harcama miktarını açıkladı. Buna göre, 66 bin oy aldığı seçim için West, toplam 13,2 milyon dolarlık harcama yaptı. Bu da her bir oy karşılığında West’in cebinden 200 dolar çıktığı anlamına geliyor.