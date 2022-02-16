Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti

Sadece bir buçuk ay süren ilişkinin ardından Kanye West'ten ayrılan Julia Fox, soluğu podyumda aldı. İlişkisi ve ayrılığıyla son dönemde gündemde olan Fox, tüm bakışları üzerinde topladı.

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 11:10

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti - 1

’ten ayrılan Julia Fox, soluğu podyumda aldı. 32 yaşındaki Uncut Gems filmi yıldızı, kısa süreli Kanye West ilişkisiyle ününü daha da artırdığı için, New York Haftası defilesinde tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti - 2

LaQuan Smith’in defilesine çıkan Fox, cesur dekolteli siyah bir elbiseyi sergiledi.

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti - 3

Bir buçuk aylık ilişkinin bittiğini doğrulamasının üzerinden saatler geçtikten sonra podyumda görüntülenen Fox, podyum arkasında da pozlar verdi.

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti - 4

Fox, The Cut dergisine verdiği röportajda, “küçük bir kitle tarafından tanınmayı sevdiğini” söyledi. Fox, “Ben hiçbir zaman süper ünlü biri olmak istemedim. Bu, pek çok ünlü için öldürücü bir şey. İnzivaya çekiliyorlar, paranoyak hale gelerek saklanıyorlar. Özgün yaşamamayı reddediyorum” dedi.

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti - 5

Bipolar bozukluğuyla mücadele eden Kanye West, dört çocuğunu annesi 'la barışmak istediği, hatta Sevgililer Günü'nden eski eşine bir araba dolusu çiçek de yolladığı için, Fox ile ayrılığını nedeni Kardashian olarak gösterilmişti.

Kanye West'ten ayrılan Julia Fox podyumda dikkat çekti - 6

West, Kim Kardashian'ın geri dönmesi için yaptığı paylaşımlarla gündem olmuş, bu sözlerine yanıt alamayınca da Kardashian'ın sevgili Pete Davidson'u hedef almıştı.

Fox’un ayrılık kararında, West'in eski ilişkisi Kardashian'dan vazgeçememesinin etkili olduğu düşünülmüştü.

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