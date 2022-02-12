Kanye West'ten Billie Eilish'e: Travis Scott'tan özür dile

Kanye West'ten Billie Eilish'e, konserindeki izdiham sonucu ölümlere göndermeye yaptığı gerekçesiyle Travis Scott'tan özür dilemesini söyledi. Yanıt veren Eilish, "Travis hakkında gerçekten hiçbir şey söylemedim. Sadece bir hayrana yardım ediyordum" dedi

Haberler 12.02.2022 - 16:10

Kanye West'ten Billie Eilish'e: Travis Scott'tan özür dile - 1

Billie Eilish, Atlanta'daki State Farm Arena'da gerçekleştirdiği performans sırasında bir hayranının nefes almakta zorluk çektiğini fark ettikten sonra "Devam edene kadar herkesin iyi olmasını bekliyorum" diyerek ara verdi.


Kanye West'ten Billie Eilish'e: Travis Scott'tan özür dile - 2

Pek çok kişi Eilish'in yorumunu kasımdaki Astroworld konserinde kalabalıktaki kişiler ezilirken performansına devam eden Scott'a bir gönderme olarak yorumladı.


Kanye West'ten Billie Eilish'e: Travis Scott'tan özür dile - 3

Gelişmelerin ardından Kanye West, "Hadi ama Billie seni seviyoruz lütfen Trav'den ve hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dile, kimse bunun yaşanmasını istemezdi" açıklamasında bulundu.


Kanye West'ten Billie Eilish'e: Travis Scott'tan özür dile - 4

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Kanye, "Trav sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ve olanlardan çok incindi ve evet Trav, Coachella'da benimle olacak ama şimdi performansımdan önce Billie'nin özür dilemesine ihtiyacım var" diye yazdı.


Kanye West'ten Billie Eilish'e: Travis Scott'tan özür dile - 5

Eilish, West'in mesajına şu yanıtı verdi: "Travis hakkında gerçekten hiçbir şey söylemedim. Sadece bir hayrana yardım ediyordum."

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