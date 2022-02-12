Kanye West'ten Billie Eilish'e: Travis Scott'tan özür dile

Haberler 12.02.2022 - 16:10
Billie Eilish, Atlanta'daki State Farm Arena'da gerçekleştirdiği performans sırasında bir hayranının nefes almakta zorluk çektiğini fark ettikten sonra "Devam edene kadar herkesin iyi olmasını bekliyorum" diyerek ara verdi.
Pek çok kişi Eilish'in yorumunu kasımdaki Astroworld konserinde kalabalıktaki kişiler ezilirken performansına devam eden Scott'a bir gönderme olarak yorumladı.
Gelişmelerin ardından Kanye West, "Hadi ama Billie seni seviyoruz lütfen Trav'den ve hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dile, kimse bunun yaşanmasını istemezdi" açıklamasında bulundu.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Kanye, "Trav sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ve olanlardan çok incindi ve evet Trav, Coachella'da benimle olacak ama şimdi performansımdan önce Billie'nin özür dilemesine ihtiyacım var" diye yazdı.
Eilish, West'in mesajına şu yanıtı verdi: "Travis hakkında gerçekten hiçbir şey söylemedim. Sadece bir hayrana yardım ediyordum."