Kanye West'ten Billie Eilish'e: Travis Scott'tan özür dile

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Kanye, "Trav sahnedeyken neler olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ve olanlardan çok incindi ve evet Trav, Coachella'da benimle olacak ama şimdi performansımdan önce Billie'nin özür dilemesine ihtiyacım var" diye yazdı.





