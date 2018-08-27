Kanye West’ten Kim Kardashian’a neon yeşili otomobil sürprizi
ntv.com.tr
Son zamanlarda neon yeşili sevgisini kıyafetleri ve saçıyla gösteren Kim kardashian'a eşi Kanye West'ten otomobil sürprizi geldi. Kardashian, neon yeşili otomobilini "Bebeğim" diye sosyal medyadan paylaştı.
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Kim Kardashian, son zamanlarda kameraların karşısına neon kıyafetleriyle çıkıyordu.
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Rap şarkıcısı eşi Kanye West’ten neon yeşili otomobil sürprizi geldi.
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Kanye West, Kardashian’a neon yeşili Mercedes-Benz G550 4×4 SUV marka otomobil hediye etti.
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4Otomobilin ABD’deki fiyatı 227 bin dolardan başlıyor.
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Kardashian, geçen hafta rap şarkıcısı 2 Chainz ve Kesha Ward’ın düğününde de benzer bir otomobille görüntülenmişti.
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Kardashian, sosyal medyada otomobilin videosunu paylaşırken, “Bakın, kim bana bu bebekle sürpriz yaptı” notunu yazdı. Kardashian ayrıca “Hayalimdeki arabaya sahip oldum” dedi.
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Kardashian, sosyal medyada otomobilin videosunu paylaşırken, “Bakın, kim bana bu bebekle sürpriz yaptı” notunu yazdı. Kardashian ayrıca “Hayalimdeki arabaya sahip oldum” dedi.