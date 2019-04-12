Kara delikle ilgili en eğlenceli sosyal medya tepkileri
Uzay bilimi alanında son yılların en önemli gelişmelerden biri olarak kayda geçen kara delik fotoğrafının yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları harekete geçti. Kara deliğin görüntüsüyle birbirinden eğlenceli benzetmeler yaratıldı. Herkes kara deliği görsellerle kendine göre tarif etti. İşte en komik kara delik paylaşımları...
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