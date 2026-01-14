Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a Geniş Aile ekibinden ziyaret
Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan, hastaneye kaldırıldı. Organ nakli bekleyen ünlü oyuncuyu, "Geniş Aile" dizisindeki rol arkadaşları ziyaret etti.
"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu birçok film ve dizide rol alan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.
Geçtiğimiz aylarda hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, önceki gün yeniden hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, son durumu hakkında açıklama yaptı.
ÜNLÜ OYUNCU ORGAN NAKLİ BEKLİYOR
Ağabeyinin karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle birkaç yıldır tedavi gördüğünü söyleyen Umut Özkan, doktorların bu kez karaciğer nakli kararı aldığını “Şu an uygun donör beklenmektedir” sözleriyle açıkladı.
"UFUK'UN MORALİ YÜKSEK"
Hastanede tedavi altında olan ve organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı seneler önce başrolünde yer aldığı “Geniş Aile" dizisindeki rol arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ziyaret etti.
Yıllar sonra bir araya gelen “Geniş Aile” oyuncularından Fırat Tanış, Özkan ile verdikleri pozu, “Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var” notuyla paylaştı.
"GENİŞ AİLE" DİZİSİYLE TANINDI
11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
Birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı. 2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.