Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a Geniş Aile ekibinden ziyaret

11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.

Birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı. 2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.