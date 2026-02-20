Karaciğer nakli ile hayata tutundu. Ufuk Özkan taburcu oldu
20.02.2026 12:02
NTV - Haber Merkezi
Yaklaşık iki yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve uygun donörün bulunmasıyla organ nakli ameliyatı olan oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu.
"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliğiyle savaşıyordu.
Sağlık durumu kötüleşince hakkında naki kararı alınan ünlü oyuncu için uygun donör bulundu. Ufuk Özkan'a eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu.
AMELİYATTAN 16 GÜN SONRA TABURCU OLDU
11 saat süren zorlu ameliyat sonrası hastane tedavisi sona eren Ufuk Özkan, operasyondan 16 gün sonra taburcu oldu.
Karaciğer nakliyle hayata tutunan oyuncu Özkan, zorlu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve organ bağışı çağrısında bulundu.
"MESLEĞİME GERİ DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYORUM"
Ufuk Özkan, "Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum" dedi. Herkesi organ bağışına yönlendirmeyi misyon edindiğini de söyleyen Özkan, "Allah razı olsun herkesten" dedi.
BİR AY DA EVDE DİNLENECEK
Ufuk Özkan'ın doktoru da açıklamasında “Toplamda bir aylık gibi bir dinlenmeye ihtiyacımız var. Ondan sonra normal hayatına devam edebilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"
Ufuk Özkan’a karaciğer bağışında bulunan Salih Kıvırcık'ın da tedavisi tamamlandı. Taburcu olan Kıvırcık, "Yaklaşık 2 gün içinde yürümeye başladım. Kesinlikle korkulacak bir şey yok. Kısa sürede toparladık ve sağlığımıza kavuştuk" ifadelerini kullandı.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
"Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.
2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.