Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan: Kırıldığım insanlar oldu
24.02.2026 14:04
NTV - Haber Merkezi
Kısa bir süre önce karaciğer nakli olan Ufuk Özkan zor günleri atlattı. Ameliyat sonrası sessizliğini bozan ünlü isim, bazı insanları hayatından çıkardığını açıkladı.
"Geniş Aile" başta olmak üzere kariyeri boyunca birçok projede rol alan Ufuk Özkan, yaklaşık iki yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu.
Son olarak hakkında organ nakli kararı alınan Özkan, uygun donörün bulunmasıyla hayata tutundu. Ufuk Özkan'a eski çalışma arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olması sonrası ameliyat gerçekleşti.
Zorlu operasyon sonrası ünlü oyuncu da Salih Kıvırcık da sağlığına kavuştu ve taburcu oldu.
Taburcu olduktan sonra mesleğine geri dönmek için gün saydığını ifade eden Ufuk Özkan, yaşadıklarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
Ünlü oyuncu, kendisine edilen dualar sayesinde sağlığına kavuştuğunu ve ameliyat öncesi süreçte dil sürçmeleri yaşadığını hatta bazen gerçeklik algısının kırıldığını da belirtti.
"BIRAKIN ARAMAYI MESAJ BİLE ATMAYANLAR OLDU"
Daha önce maddi manevi dost diyebileceği insanlardan destek görmediğini açıklayan Özkan, "Kıymetli ağabeylerim, kardeşlerim, oyuncu arkadaşlarım ve yapımcılar bırakın aramayı, mesaj bile atmadı" dedi.
Şaşırmadığını ifade eden ünlü isim, "Allah bana onların gerçek yüzünü göstermiş oldu. Kırıldım ama kırıldığımı da göstermedim. Onları direkt engelledim, sildim" şeklinde konuştu.
50 yaşındaki Ufuk Özkan, iyileştikten sonra insanları organ bağışına yönlendirmeyi misyon edindiğini de söyledi.
"AĞABEYİMİN HASTALIĞI SÜRECİNDE ÇOK KORKTUĞUMUZ ANLAR OLDU"
Ufuk Özkan'ı zor günlerinde bir an bile yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan da son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
Ameliyat sabahı çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan Özkan, "Ağabeyimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu. Ama şükürler olsun ki dualarınız bizim muhafızımız oldu" dedi.
Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık'ın ameliyata girmeden önce bekledikleri anları ve ameliyat sonrası aldıkları derin nefesi, şükür gözyaşlarını unutmayacağını da vurgulayan Umut Özkan, "O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak" ifadelerini kullandı.
"GENİŞ AİLE" İLE ŞÖHRETİ YAKALADI
11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye döndü. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
"Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.
2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.