Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan: Kırıldığım insanlar oldu

Daha önce maddi manevi dost diyebileceği insanlardan destek görmediğini açıklayan Özkan, "Kıymetli ağabeylerim, kardeşlerim, oyuncu arkadaşlarım ve yapımcılar bırakın aramayı, mesaj bile atmadı" dedi.

Şaşırmadığını ifade eden ünlü isim, "Allah bana onların gerçek yüzünü göstermiş oldu. Kırıldım ama kırıldığımı da göstermedim. Onları direkt engelledim, sildim" şeklinde konuştu.

50 yaşındaki Ufuk Özkan, iyileştikten sonra insanları organ bağışına yönlendirmeyi misyon edindiğini de söyledi.