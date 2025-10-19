Karaciğer sağlığını destekleyen 6 en iyi besin

KIZILCIK

Bu küçük, ekşi meyveler, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu gösterilen polifenoller, özellikle de proantosiyanidinler açısından zengindir. Frontiers tarafından yapılan bir inceleme , kızılcık takviyesinin doza bağlı olarak NAFLD'yi önemli ölçüde azalttığını bulmuştur.

Karaciğer sağlığını desteklemek için kızılcıklar taze ve bütün olarak tüketilebilir ve yulaf ezmesine veya yoğurda eklenebilir. Kızılcık suyu tüketiyorsanız, ilave şeker içermeyen bir kızılcık suyu tercih edin.