Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı
Karaciğerde anormal şekilde yağ birikmesi durumuna ''karaciğer yağlanması'' denir. Bu durumda, karaciğerin normal işlevlerini yerine getirmesi zorlaşır. Karaciğer yağlanması; alkol tüketimi, obezite, diyabet, kötü beslenme, aşırı yağlı yiyecekler, yüksek kolesterol gibi etkenler nedeniyle gelişebilir. Yapılan bilimsel araştırmalar, bazı besinlerin düzenli tüketiminde karaciğer yağlanmasının önlenebileceğini ortaya koyuyor. İşte o besinler:
KIRMIZI PANCAR
2015 yılında Journal of Food Science dergisinde yayımlanan bir analizde, kırmızı pancar özütünün karaciğer üzerindeki etkileri incelendi. Çalışma sonucunda kırmızı pancar tüketiminin karaciğerdeki oksidatif stresi azalttığı ve karaciğerin detoksifikasyon yollarını destekleyen enzimlerin aktivitelerini artırdığı gözlemlendi. Bu etkiyle birlikte karaciğer hücrelerinin hasar görmesinin engellendiği ortaya çıktı.
Pancar, doğal şeker içerdiği için kan şekerini hızlı yükseltebilir. Bu nedenle şeker hastalarının pancarı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilir.