Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı

BROKOLİ

Brokoli gibi cruciferous sebzeler, karaciğerin yağları daha iyi metabolize etmesine yardımcı olan glukozinolatlar içerir. Bu sebzeler, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini destekler.

Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan ve Hepatology dergisinde yayınlanman araştırma, brokolinin karaciğer sağlığı üzerinde koruyucu etkileri olduğunu ve karaciğer yağlanmasını azalttığını buldu.