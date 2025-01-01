Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı

Karaciğerde anormal şekilde yağ birikmesi durumuna ''karaciğer yağlanması'' denir. Bu durumda, karaciğerin normal işlevlerini yerine getirmesi zorlaşır. Karaciğer yağlanması; alkol tüketimi, obezite, diyabet, kötü beslenme, aşırı yağlı yiyecekler, yüksek kolesterol gibi etkenler nedeniyle gelişebilir. Yapılan bilimsel araştırmalar, bazı besinlerin düzenli tüketiminde karaciğer yağlanmasının önlenebileceğini ortaya koyuyor. İşte o besinler:

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 1

KIRMIZI PANCAR

2015 yılında Journal of Food Science dergisinde yayımlanan bir analizde, kırmızı pancar özütünün karaciğer üzerindeki etkileri incelendi. Çalışma sonucunda kırmızı pancar tüketiminin karaciğerdeki oksidatif stresi azalttığı ve karaciğerin detoksifikasyon yollarını destekleyen enzimlerin aktivitelerini artırdığı gözlemlendi. Bu etkiyle birlikte karaciğer hücrelerinin hasar görmesinin engellendiği ortaya çıktı.

Pancar, doğal şeker içerdiği için kan şekerini hızlı yükseltebilir. Bu nedenle şeker hastalarının pancarı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önerilir.

YAŞAM HABERLERİ

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 2

ZERDEÇAL

Zerdeçal, içerdiği kurkumin bileşiği sayesinde anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

2017 yılında Newcastle Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, zerdeçalın karaciğer yağlanmasını ve karaciğer iltihabını azalttığını gösterdi.

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 3

YULAF

Yulaf, çözünür lif bakımından zengin olup karaciğerin yağ metabolizmasını iyileştirebilir. Yulafın içerdiği betaglukanlar, karaciğerin yağları işleme yeteneğini artırabilir.

Jamaica Üniversitesi, yulafın karaciğer yağlanması üzerinde olumlu etkileri olduğunu, Journal of Nutrition dergisinde yayımladıkları bir makale ile duyurdu.

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 4

BROKOLİ

Brokoli gibi cruciferous sebzeler, karaciğerin yağları daha iyi metabolize etmesine yardımcı olan glukozinolatlar içerir. Bu sebzeler, karaciğerin detoksifikasyon süreçlerini destekler.

Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan ve Hepatology dergisinde yayınlanman araştırma, brokolinin karaciğer sağlığı üzerinde koruyucu etkileri olduğunu ve karaciğer yağlanmasını azalttığını buldu.

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 5

AVOKADO

Avokado, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar bakımından zengin bir besindir. Yapılan bazı araştırmalar, avokadonun karaciğer yağlanmasını azaltıcı etkilerinin olabileceğini göstermektedir.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, avokadonun karaciğer yağlanması riskini azalttığını keşfetti.

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 6

SARIMSAK

Sarımsak, doğal bir antioksidan olup karaciğerin yağları daha iyi metabolize etmesine yardımcı olabilir. Sarımsak, karaciğerin toksinlerden arınmasını da sağlar.

2018 yılında yapılan bir çalışmada, sarımsağın karaciğer yağlanması üzerinde olumlu etkiler gösterdiği bulunmuştur. Bu araştırma, Mısır Kahire Üniversitesi'nde gerçekleştirildi ve International Journal of Molecular Medicine dergisinde yayımlandı.

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 7

KAHVE

Kahve, karaciğer sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek önemli bileşikler içerir.

2014 yılında Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir çalışmada, kahvenin karaciğer yağlanmasını azalttığı ortaya çıktı.

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 8

CEVİZ

Omega-3 yağ asitleri, inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir ve karaciğerin yağ depolama kapasitesini iyileştirebilir. Ceviz, somon, uskumru gibi yağlı balıklar omega-3 açısından zengin besinlerdir. Omega-3'ün karaciğer yağlanmasını iyileştirici etkileri, birçok araştırmada kanıtlanmıştır.

New York Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2015 tarihli bir çalışma, ceviz ve omega-3 yağ asitlerinin karaciğerin yağ içeriğini azalttığını gösterdi.

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 9

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, yüksek miktarda polifenol ve antioksidan içerir. Özellikle kateşin adı verilen bileşiklerin karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinir. Yeşil çay, karaciğerin yağları daha verimli bir şekilde metabolize etmesine yardımcı olabilir.

The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmada, yeşil çayın karaciğer yağlanması üzerinde olumlu etkiler yaptığı ve karaciğerdeki iltihaplanmayı azaltığı gösterildi.

Karaciğer yağlanmasını önlediği kanıtlandı: Haftada 3-4 kez yemek yetiyor ama şeker hastaları uzak durmalı - 10

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, özellikle tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) bakımından zengindir ve karaciğerin yağ metabolizmasını düzenlemeye katkı sağlar. 

Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan 2016 tarihli bir çalışmada, zeytinyağının karaciğer yağlanmasını ve iltihabını azaltıcı etkileri olduğu belirlendi.

DAHA FAZLA GÖSTER