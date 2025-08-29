Karaciğer yağlanmasının 5 erken belirtisi: Yüzde ortaya çıkıyor
Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğer hücreleri aşırı yağ biriktirdiğinde ve karaciğerin şişmesine neden olarak hayati fonksiyonlarını bozduğunda ortaya çıkar. İnsanlar genellikle ilk başta durumlarının farkında olmazlar, ancak yüzlerinde karaciğer hastalıklarına işaret edebilecek uyarı işaretleri görülebilir.
Vücut, ciddi sağlık sorunları gelişmeden önce bu belirtileri gösterir. Yüz muayeneniz, yağlı karaciğer hastalığını erken evrede tespit ederek gerekli tedaviyi almanıza yardımcı olabilir. İşte yağlı karaciğer hastalığına işaret edebilecek beş belirgin yüz belirtisi...