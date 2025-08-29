Karaciğer yağlanmasının 5 erken belirtisi: Yüzde ortaya çıkıyor

CİLTTE GÖZLERDE SARARMA

Yüz derisinin ve beyaz göz çevresinin sarımsı bir renk alması, yağlı karaciğer hastalığı gibi karaciğer rahatsızlıklarının bilinen bir göstergesidir. Vücutta bilirubin birikmesi, eski kırmızı kan hücrelerinin bu sarı pigmente parçalanmasıyla oluşur.

Karaciğer, genellikle safra yoluyla atılmadan önce bilirubin parçalanmasını yönetir. Karaciğer dokusunda yağ birikmesi, karaciğerin bilirubin işleme işlevini yerine getirememesine neden olur ve bu da pigmentin ciltte ve gözlerde ortaya çıkmasına neden olur. Sarılık olarak bilinen sarımsı renk değişikliği, karaciğer fonksiyonunun azaldığını gösterir.