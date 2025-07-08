Karaciğerde yağ birikmesini önlüyor: Uzmanlar 6 alışkanlığa dikkat çekiyor
Karaciğer yağlanmasını önlemek ve karaciğer sağlığını korumak için günlük alışkanlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar, meyve, sebze, tam tahıl, baklagil, yağsız protein ve sağlıklı yağlar içeren tam gıda temelli diyetin, karaciğerde yağ birikimini önlemede kritik rol oynadığını belirtiyor.
Uzmanlara göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu etkileyen Alkol Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAFLD), özellikle Amerika ve Güneydoğu Asya’da yüzde 40’ın üzerine çıkan oranlarla dikkat çekiyor. Alkol kullanımına bağlı olmayan bu hastalık, karaciğerde aşırı yağ birikimiyle karakterize ediliyor ve sıklıkla obezite, tip 2 diyabet ve metabolik sendromla ilişkilendiriliyor.