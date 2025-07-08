Karaciğerde yağ birikmesini önlüyor: Uzmanlar 6 alışkanlığa dikkat çekiyor

6. RUTİN KONTROL

NAFLD genellikle belirti göstermeden ilerlediği için rutin sağlık kontrolleri hayati önem taşıyor. Vücut ağırlığı, bel çevresi, karaciğer enzimleri ve görüntüleme testleri erken teşhis için anahtar niteliğinde.



Önerilen takipler:



Vücut ağırlığının %5-10’unun kaybı, karaciğer yağını anlamlı oranda azaltıyor.



Karaciğer enzimleri, glikoz ve kolesterol düzeylerinin düzenli kontrolü.



Gerekli durumlarda ultrason, FibroScan veya MR ile görüntüleme.



Küçük yaşam tarzı değişiklikleri büyük fark yaratabilir. Temiz beslenme, düzenli egzersiz, sağlıklı içecekler, kaliteli uyku, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak ve rutin sağlık kontrolleri, karaciğer yağlanmasına karşı güçlü bir savunma oluşturuyor. Küresel sağlık otoriteleri, bireyleri bu yaşam alışkanlıklarını erken yaşta edinmeye teşvik ediyor.



İpucu: Haftada sadece bir alışkanlığı değiştirmekle başlayın, zamanla sağlığınızdaki dönüşümü siz de fark edeceksiniz.