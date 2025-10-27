Karadeniz'in Efes'i Pompeiopolis Antik Kenti önemli bir inanç merkezi olabilir
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Hristiyanlıkta din şehitlerine, azizlere adanmış kiliseler olarak nitelendirilen martyrion olduğu değerlendirilen bir yapıya ulaşıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının ‘Geleceğe Miras' projesi çerçevesinde başlatılan kazı çalışmaları Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında devam ediyor.