Karadeniz’in kadın balıkçıları ekmek mücadelesinde: Gece saatlerinde ava çıkıyorlar

Bahar Demir isimli kadın balıkçı, kendisinin denize açılmasa da kıyıda her gün eşine yardım ettiğini belirterek, "Bizim okula giden çocuklarımız var, onları hazırlayıp saat 06.00 gibi buraya geliyorum. Burada ağ temizliyoruz. Balıkları ağlardan temizliyoruz ve istif alıp, bir sonraki ava hazırlıyoruz. Balıkçılık zor, soğuk havalarda daha da zor. Bazen soğuktan ellerimiz bile tutmuyor ama herkes ekmeğinin peşinde" diye konuştu.

''EN BÜYÜK YARDIMCIM''

Murat Demir de küçüklüğünden bu yana balıkçılık yaptığını, eşinin bu konuda kendisine çok yardımcı olduğuna dikkat çekerek, "Biz denize çıkıyoruz ve eşim çocukları okula hazırlıyor, sonrasında buraya geliyorlar ve bize burada yardımcı oluyor. Kayığımızı temizliyoruz ve eve gittiğimizde de diğer işlerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.