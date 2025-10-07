Karadeniz’in kadın balıkçıları ekmek mücadelesinde: Gece saatlerinde ava çıkıyorlar
Karadeniz’in sayıları gittikçe azalan kadın balıkçıları, eşlerine yardım etmek için gece saatlerinde balık avına çıkıyorlar.
Türkiye’de sayıları bir hayli az olan kadın balıkçılar, Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi’nde 1950 yıllarından bu yana eşlerine yardım ediyor. Balıkçılar, yıllardır karı-koca bu mesleği nesilden nesle aktarmaya devam ediyor. 70 yılı aşkın süredir devam eden gelenek ile kadınlar hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de zorlukların üstesinden geliyor.